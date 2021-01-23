Японія розглядає варіант проведення Олімпіади без глядачів

Уряд Японії розглядає кілька варіантів дій на випадок, якщо ситуація з Covіd-19 у світі не буде взята під повний контроль

За словами високопоставленого чиновника в уряді, малоймовірно, що пандемію вдасться стримати до цього літа

Уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів, проте остаточне рішення має бути прийнято до кінця весни.

Про це повідомляє Kyodo.

За даними джерел агентства, уряд Японії розглядає кілька варіантів дій на випадок, якщо ситуація з Covіd-19 у світі не буде взята під повний контроль до літа цього року.

Зокрема, передбачається жорстке обмеження кількості глядачів на стадіонах або проведення Олімпіади без глядачів.

Однак, за словами високопоставленого чиновника в уряді, малоймовірно, що пандемію вдасться стримати до цього літа.

Раніше газета The Times з посиланням на високопоставлене урядове джерело повідомила, що влада Японії негласно прийшла до висновку про необхідність скасування Олімпійських ігор в Токіо, відкладених на літо 2021 року через пандемію Covid-19.

У той же час японське видання Kyodo з посиланням на главу МОК Томаса Баха повідомило, що у комітету немає плану скасовувати Олімпійські ігри, не дивлячись на чутки на тлі різкого зростання захворюваності в країні.

Уряд Японії також заявив, що пізніше прийме рішення про те, проводити Олімпіаду чи ні.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.