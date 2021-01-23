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    Японія розглядає варіант проведення Олімпіади без глядачів

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    Уряд Японії розглядає кілька варіантів дій на випадок, якщо ситуація з Covіd-19 у світі не буде взята під повний контроль - Японія розглядає варіант проведення Олімпіади без глядачів
    Уряд Японії розглядає кілька варіантів дій на випадок, якщо ситуація з Covіd-19 у світі не буде взята під повний контроль

    За словами високопоставленого чиновника в уряді, малоймовірно, що пандемію вдасться стримати до цього літа

    Уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів, проте остаточне рішення має бути прийнято до кінця весни.

    Про це повідомляє Kyodo.

    За даними джерел агентства, уряд Японії розглядає кілька варіантів дій на випадок, якщо ситуація з Covіd-19 у світі не буде взята під повний контроль до літа цього року.

    Зокрема, передбачається жорстке обмеження кількості глядачів на стадіонах або проведення Олімпіади без глядачів.

    Однак, за словами високопоставленого чиновника в уряді, малоймовірно, що пандемію вдасться стримати до цього літа.

    Раніше газета The Times з посиланням на високопоставлене урядове джерело повідомила, що влада Японії негласно прийшла до висновку про необхідність скасування Олімпійських ігор в Токіо, відкладених на літо 2021 року через пандемію Covid-19.

    У той же час японське видання Kyodo з посиланням на главу МОК Томаса Баха повідомило, що у комітету немає плану скасовувати Олімпійські ігри, не дивлячись на чутки на тлі різкого зростання захворюваності в країні.

    Уряд Японії також заявив, що пізніше прийме рішення про те, проводити Олімпіаду чи ні.

    Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

    Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Теги: спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія Олімпіада-2020
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