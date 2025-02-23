Ватикан поінформував про здоров’я Папи Римського

«Ніч минула спокійно, Папа відпочивав»

Папа Франциск, який напередодні переніс респіраторний криз, провів спокійну ніч у лікарняній палаті. Про це інформує «Главком», посилаючись на пресслужбу Святого Престолу

«Ніч минула спокійно, Папа відпочивав», – таке лаконічне повідомлення вранці 23 лютого поширила Ватиканська пресслужба.

88-річний понтифік вже понад тиждень перебуває в лікарні.

Напередодні його стан погіршився, він переніс астматичний респіраторний криз, і йому зробили переливання крові. Переливання крові було необхідним через низький рівень тромбоцитів, пов'язаний з анемією, повідомили у Ватикані.

Ватикан заявив, що понтифік був бадьорим, але йому був потрібний «великий обсяг» кисню, і прогноз щодо його стану «залишається обережним».

Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського - «Главком»).

У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Утім, не виключається і зречення, тим більше, що сам Франциск неодноразово говорив, що Бенедикт XVI, який став у 2013 році першим за останні 600 років понтифіком, який добровільно зрікся престолу, «відкрив шлях наступникам.

Папа навіть розповідав, що одразу підписав листа із зреченням, якого буде оприлюднено, якщо він втратить дієздатність. Він розповідав, що віддав його колишньому держсекретарю Тарчизіо Бертоне і не знає, де лист знаходиться зараз.

Обнадійливі слова про здоров'я Папи Франциска сказав голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі: «Ми всі занепокоєні, але те, що він встає, читає газети і приймає відвідувачів (19 лютого у нього побувала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні – «Главком»), вказує на те, що йому стає ліпше».

До слова, пресслужба Святого престолу також повідомила, що стан глави римо-католицької церкви зараз стабільний.