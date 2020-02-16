Донька головного розвідника США затримана за підозрою у вбивстві, – The Washington Post



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Софія заявила, що з хлопцем вони сперечалися через безглузду проблему, й вона пам’ятає тільки те, як опинилася з ножем в руці поверх його тіла та просила його не вмирати

Дівчина під час побутової сварки завдала удару ножем в шию знайомому хлопцю

У США поліція затримала доньку колишнього директора національної розвідки та ексзаступника державного секретаря США Джона Негропонте Софію за підозрою у вбивстві.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Доньку колишнього директора національної розвідки США звинувачували у вбивстві першого ступеня, підозрюючи, що вона поранила ножем в шию знайомого у Роквіллі», – йдеться у повідомленні.

Згідно з версією поліції штату Меріленд, дівчина під час побутової сварки завдала удару ножем в шию знайомому, 24-річному Юсуфу Расмуссену.

За даними видання, до поліції телефонувала третя особа, яка також знаходилася на місці події. На той момент дівчина та постраждалий парубок випивали й дивилися телевізор. Пізніше вони почали сваритися, а потім між ними сталася бійка.

Під час допиту Негропонте підтвердила частину свідчень. Вона також заявила, що з хлопцем вони сперечалися через безглузду проблему, й вона пам’ятає тільки те, як опинилася з ножем в руці поверх його тіла та просила його не вмирати.

Американський дипломат Джон Негропонте був заступником державного секретаря США (з 2007 року) та директором Національної розвідки (2005−2007 роки). Він також був послом США на Філіппінах, у Мексиці та Гондурасі.

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