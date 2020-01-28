Вчені дізналися, куди витікають мільйони літрів океанської води



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Глибокий водний цикл може ефективно змінювати рівень моря протягом сотень мільйонів до мільярдів років

Воді світового океану стікає в мантію нашої планети

Вчені визначили, що мільйони літрів океанських вод кожен день стікають в мантію планети.

Відкриття належить дослідникам з Університету Осло. Процес називається глибинним водним циклом, повідомляє planet-today.

За словами вчених, вода з океанів поглинається мантією Землі, по мірі її наближення до ядра планети вона нагрівається до певної температури, а далі частина води виштовхується назад в океан через гідротермальні джерела. Згідно з даними, це явище визначає падіння і підйом рівня океану.

Провідний дослідник Центру еволюції та динаміки Землі UiO Крістер Карлсен розповів, що історичне підняття рівня океану можна розглянути на прикладі розпаду суперконтиненту Пангеї. Після розпаду суперконтиненту утворився новий глибокий водний цикл, що призвів до падіння океанських вод того часу на 130 м. Таким чином з'явилися нові океани: Північна Атлантика (175 млн років тому), Південна Атлантика (145 млн років тому). Далі з'явився Північно-Льодовитий, після Тихий океан, і сучасні Індійський і Антарктичний океани.

«У той час як глибокий водний цикл може ефективно змінювати рівень моря протягом сотень мільйонів до мільярдів років, зміна клімату може змінити рівень моря від нуля до 100 років», - розповів Карлсен. Вчені вважають, що подібні процеси є нормою і не становлять небезпеки.