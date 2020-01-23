Вчені назвали спосіб поліпшити роботу мозку без кофеїну



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Прогулянка протягом 20 хв підійде для тих, кому заборонений кофеїн

Швидка і короткочасна прогулянка має аналогічний ефект на мозок, що й кофеїн

У канадському Університеті Західного Онтаріо вчені знайшли простий і дієвий спосіб поліпшити роботу мозку без ранкової чашки кави. Про це пише MedicalXpress.

Виявилося, що швидка і короткочасна прогулянка має аналогічний або навіть більший ефект на мозок, що й кофеїн.

Вчені провели експеримент з 30 кавоманами і 29 людьми, які не вживають кави. Одна група вживала кофеїн, еквівалентний дозі в чашці кави, а інші - виконували аеробні вправи. Після цього всі учасники експерименту проходили тест на пам'ять.

Дослідники з'ясували, що прогулянка в швидкому темпі протягом 20 хвилин має такий же або більший ефект на стимулювання пам'яті, як і чашка кави.

Вчені відзначили, що цей спосіб поліпшення мозкової діяльності підійде для тих, кому протипоказаний кофеїн.

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