В Росії заявили, що відносини з ЄС досягли найнижчого за останній час рівня



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Росія ухвалить заходи у відповідь

«Обґрунтування цих санкцій і з політичної, і з юридичної точок зору дуже кволе» – постпред Росії при ЄС

Відносини Росії і Євросоюзу після санкцій через ситуацію з опозиціонером Алексеєм Навальним досягли найнижчого рівня.

Про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомляє видання «Коммерсант».

«Це рішення (Ради ЄС про санкції) підтвердило наші найгірші побоювання, що відносини Росії і ЄС будуть доведені до найнижчого рівня за останній час», – сказав Чижов.

«Обґрунтування цих санкцій і з політичної, і з юридичної точок зору дуже кволе, а з моральної – просто неприйнятне», – додав він.

За його словами, Франція і Німеччина, які запропонували ввести санкції, не представили «будь-яких доказів зв’язку перерахованих людей з цією історією».

Росія ухвалить заходи у відповідь, запевнив Чижов.

Нагадаємо, глави міністерств закордонних справ країн Євросоюзу підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо санкцій проти російських чиновників через отруєння Олексія Навального.

Також повідомлялося, що Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Раніше глава МЗС РФ Сергєй Лавров допустив, що Росія може бути змушена припинити спілкування з лідерами Євросоюзу, якщо там не зрозуміють необхідності взаємоповажного діалогу з Москвою.