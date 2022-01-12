Вчені назвали унікальний продукт, який знижує рівень цукру в крові

Чорницю варто ввести в раціон для здорової крові та хорошого самопочуття

Вченим вдалося дослідити, що часте вживання екстракту чорниці допомогло нормалізувати рівень холестерину та глюкози у крові,

Чорницю назвали найкориснішою ягодою для зниження рівня цукру в крові, а також покращення загального самопочуття у людей похилого віку. Про це пише The Science Times.

Вченим вдалося дослідити, що часте вживання екстракту чорниці допомогло нормалізувати рівень холестерину та глюкози у крові, а також налагодити тиск. Люди, які вживали ягоди або екстракт, відзначили покращення загального самопочуття та відсутність запаморочення. Аналізи крові також показали позитивні зрушення.

Більше того, таке дослідження змогло виявити покращення артеріального тиску та рівня холестерину у людей, які страждають на гіпертонію.

Як виявилось, чорниця має швидку «біодоступність». Йдеться про засвоювання корисних речовин з харчового продукту. Порівняно з іншими ягодами, чорниця засвоюється організмом краще. Наприклад, полуниця мала низьку «біодоступність», коли вживалася разом із сніданком.

Дослідники також зазначили, що лабораторні випробування показали, що чорниця допомагає покращити рівень цукру в крові за рахунок зростання чутливості до інсуліну. Зокрема, у хворих цукровим діабетом 2 типу інсулін ставав менш ефективним у контролі рівня цукру в крові. Дослідження проводились на людях, які мали підвищений ризик виникнення захворювання.

Люди з високим ризиком мали значно кращий рівень цукру в крові після ведення «чорничної» дієти. Діабет є хронічним порушенням обміну речовин, коли організм більше не здатен контролювати рівень цукру в крові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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