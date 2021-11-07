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    Задишка після коронавірусу: Комаровський розповів, чи це норма

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    Комаровський перерахував ключові моменти, на які варто звернути увагу при задишці - Задишка після коронавірусу: Комаровський розповів, чи це норма
    Комаровський перерахував ключові моменти, на які варто звернути увагу при задишці
    фото з відкритих джерел

    Лікар назвав фактори, що сприяють нормальній роботі легень

    Задишка після перенесеної коронавірусної хвороби не вважається нормою. Як довго вона може зберігатись - невідомо. Про це заявив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.

    «Сьогодні ми вже розуміємо, що під час коронавірусної інфекції є ураження легень, до того ж серйозне. І орган впродовж якогось (індивідуального для кожного перехворілого) часу відновлюватиметься. Ми тільки можемо вказувати на фактори, що сприяють нормальній роботі легень», – написав лікар.

    За його словами, організм потребує часу для свого відновлення.

    «Якщо це в принципі може відновитися, то для цього потрібен, по-перше, час, по-друге, правильні параметри повітря, і, по-третє, профілактика зневоднення, нормальний питний режим. Це ключові моменти, на які треба звертати увагу», – зазначив Комаровський.

    Лікар додав, що на тривалість відновлення легень негативно можуть впливати активне і пасивне куріння, сухе повітря і пил у приміщенні та інші «респіраторні шкідливості».

    Нагадаємо, лікар Комаровський розповів, як його використав Зеленський.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

    Теги: здоров'я лікар хвороби повітря коронавірус
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    Задишка після коронавірусу: Комаровський розповів, чи це норма