Задишка після коронавірусу: Комаровський розповів, чи це норма
Лікар назвав фактори, що сприяють нормальній роботі легень
Задишка після перенесеної коронавірусної хвороби не вважається нормою. Як довго вона може зберігатись - невідомо. Про це заявив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.
«Сьогодні ми вже розуміємо, що під час коронавірусної інфекції є ураження легень, до того ж серйозне. І орган впродовж якогось (індивідуального для кожного перехворілого) часу відновлюватиметься. Ми тільки можемо вказувати на фактори, що сприяють нормальній роботі легень», – написав лікар.
За його словами, організм потребує часу для свого відновлення.
«Якщо це в принципі може відновитися, то для цього потрібен, по-перше, час, по-друге, правильні параметри повітря, і, по-третє, профілактика зневоднення, нормальний питний режим. Це ключові моменти, на які треба звертати увагу», – зазначив Комаровський.
Лікар додав, що на тривалість відновлення легень негативно можуть впливати активне і пасивне куріння, сухе повітря і пил у приміщенні та інші «респіраторні шкідливості».
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