Вчені закликають виселяти людей з морських мегаполісів



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Через 30 років 1 мільярд людей покине свої домівки в пошуках кращої долі

Вчені зі Стенфорда і Гарварду на фоні стрімких змін клімату закликають вже зараз почати підготовку до переселення людей у віддалені від моря/океану регіони.

Про це пише Live Science.

У матеріалі видання відзначається, посухи, повені, пожежі та брак продовольства, спричинені змінами клімату, можуть призвести до того, що вже через 30 років 1 мільярд людей покине свої домівки в пошуках кращої долі.

У зв’язку з цим деякі вчені вже в наші дні рекомендують вжити низку заходів, аби зробити процес масової міграції плавним і контрольованим.

«У світлі глобального потепління, підвищення рівня моря та пов’язаних з кліматичними змінами проблем питання вже полягає не в тому, чи будуть деякі спільноти тікати, а чому, де, коли і як вони це зроблять», – йдеться в статті.

Приміром, вчені пропонують владі обмежити будівництво нерухомості в потенційно небезпечних зонах, таких як прибережні міста, стимулювати будівництво на віддалених від моря територіях. На думку вчених, підготовка до відступу дозволить вкласти кошти у будівництво шкіл, лікарень і доступного житла, а не витрачати їх на марне зведення захисних споруд в прибережних регіонах.

Нагадаємо, на півдні Індії внаслідок повені загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки.