  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вчені закликають виселяти людей з морських мегаполісів

    • Розсилка
    <span>Повінь в Єгипті</span> - Вчені закликають виселяти людей з морських мегаполісів
    Повінь в Єгипті

    Через 30 років 1 мільярд людей покине свої домівки в пошуках кращої долі

    Вчені зі Стенфорда і Гарварду на фоні стрімких змін клімату закликають вже зараз почати підготовку до переселення людей у віддалені від моря/океану регіони.

    Про це пише Live Science.

    У матеріалі видання відзначається, посухи, повені, пожежі та брак продовольства, спричинені змінами клімату, можуть призвести до того, що вже через 30 років 1 мільярд людей покине свої домівки в пошуках кращої долі.

    Читайте також

    У зв’язку з цим деякі вчені вже в наші дні рекомендують вжити низку заходів, аби зробити процес масової міграції плавним і контрольованим.

    «У світлі глобального потепління, підвищення рівня моря та пов’язаних з кліматичними змінами проблем питання вже полягає не в тому, чи будуть деякі спільноти тікати, а чому, де, коли і як вони це зроблять», – йдеться в статті.

    Приміром, вчені пропонують владі обмежити будівництво нерухомості в потенційно небезпечних зонах, таких як прибережні міста, стимулювати будівництво на віддалених від моря територіях. На думку вчених, підготовка до відступу дозволить вкласти кошти у будівництво шкіл, лікарень і доступного житла, а не витрачати їх на марне зведення захисних споруд в прибережних регіонах.

    Нагадаємо, на півдні Індії внаслідок повені загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки.

    Читайте також
    екологія наука повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ