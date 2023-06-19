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Троянди, бур'яни та руїни: фоторепортаж із деокупованого села на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Троянди, бур'яни та руїни: фоторепортаж із деокупованого села на Донеччині
На Донецькому напрямку звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне
фото: Інформаційний центр Української добровольчої армії

У селі немає жодної вцілілої хати 

У деокупованому українськими захисниками селі Нескучне Великоговосілківської селищної громади Донецької області від дій окупантів не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Село, яке близько року перебувало у неволі російських військ, було звільнене на початку червня бійцями 7-го Окремого батальйону «Арей» Української добровольчої армії.

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На отриманих «Главкомом» фото видно розтрощенні будинки, дитячі майданчики, згорілі машини. Окупанти не залишили по собі нічого живого. Подекуди, коло домівок цвітуть покинути квіти та височіють бур’яни. Мирне населення із села виїхало.

Нагадаємо, на початку червня було звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне. 

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

Теги: окупанти руїни Валерій Залужний звільнення населення квіти машини Донеччина ЗСУ деокупація

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