Вченим вдалося виділити фрагменти ДНК комах, «замурованих» у смолі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Практично немає шансів відтворити описану в «Парку юрського періоду» ситуацію, коли ДНК динозаврів вдалося виділити зі слини муміфікованого в бурштині комара

Цей метод може доповнити перелік більш поширених методів аналізу ДНК

Вченим вперше вдалося виділити із комах, капсульованих у смолі, фрагменти ДНК, достатні для дослідження геному.

Для дослідів використовувалися короїди з Мадагаскару, що застрягли у смолі бурштинового дерева, а не викопний бурштин, повідомляє Укрінформ з посиланням на Forbes.

Зібрані зразки зберігалися від двох до шести років, після чого дослідники намагалися виділити ДНК комах.

Лише після ретельного очищення зразків та повторення процесу ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція, яка широко використовується для реплікації дрібних фрагментів ДНК) декілька разів, вчені змогли виділити достатньо ДНК для вивчення геному жуків.

Реквізит фільму, використаний сером Річардом Аттенборо у фільмі «Парк Юрського періоду» у дивовижному бурштині

Видання зазначає, що, на думку вчених, цей метод, імовірно, може доповнити перелік більш поширених методів аналізу ДНК, таких як екстракція зі скелетного матеріалу, муміфікованих та заморожених тканин.

Разом з тим, зауважується, що практично немає шансів відтворити описану в «Парку юрського періоду» ситуацію, коли ДНК динозаврів вдалося виділити зі слини муміфікованого в бурштині комара, оскільки хімічні сполуки бурштинової смоли здатні руйнувати ДНК «захоплених» організмів.

Нагадаємо, російські космонавти на борту Міжнародної космічної станції повернулися до експерименту «Сепарація», в рамках якого відпрацьовується технологія переробки урини в воду.

Читайте також: