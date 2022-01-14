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    Верховний лідер Ірану опублікував «мультик» із планом убивства Трампа

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    Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї опублікував відео з планом вбивства Трампа - Верховний лідер Ірану опублікував «мультик» із планом убивства Трампа
    Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї опублікував відео з планом вбивства Трампа
    фото: ЕРА

    Анімаційний ролик приурочений вбивству іранського генерала Касема Сулеймані

    Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї опублікував на своєму офіційному сайті анімаційний відеоролик, що зображує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа. Про це пише The Independent і називає відео «різким і провокаційним жестом на тлі міжнародних переговорів про іранську ядерну програму».

    Відео під назвою «Помста неминуча» опублікували на сайті пізно увечері. Воно починається з кадру, на якому Трамп грає в гольф (імовірно, у флоридській резиденції «Мар-а-Лаго»), а дистанційно керований робот рухається повз камери спостереження, які вимкнув хакер. Оператор дрона спрямовує «погляд» на Трампа, а потім відправляє текстове повідомлення англійською: «Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це». Поки жертва читає текст, ліквідатор дає команду безпілотнику, натискаючи на «Пуск».

    Відео закінчується до початку вбивства Трампа.

    Анімаційний ролик приурочений вбивству 3 січня 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді.

    Відео повторює торішній пропагандистський плакат із закликом помститися за вбивство Сулеймані. На ньому також зображено Трампа на полі для гольфу.

    Теги: США Іран Дональд Трамп вбивство наказ гольф
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    Верховний лідер Ірану опублікував «мультик» із планом убивства Трампа