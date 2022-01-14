Верховний лідер Ірану опублікував «мультик» із планом убивства Трампа

Анімаційний ролик приурочений вбивству іранського генерала Касема Сулеймані

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї опублікував на своєму офіційному сайті анімаційний відеоролик, що зображує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа. Про це пише The Independent і називає відео «різким і провокаційним жестом на тлі міжнародних переговорів про іранську ядерну програму».

Відео під назвою «Помста неминуча» опублікували на сайті пізно увечері. Воно починається з кадру, на якому Трамп грає в гольф (імовірно, у флоридській резиденції «Мар-а-Лаго»), а дистанційно керований робот рухається повз камери спостереження, які вимкнув хакер. Оператор дрона спрямовує «погляд» на Трампа, а потім відправляє текстове повідомлення англійською: «Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це». Поки жертва читає текст, ліквідатор дає команду безпілотнику, натискаючи на «Пуск».

Відео закінчується до початку вбивства Трампа.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has shared a video that appears to call for the assassination of Donald Trump in revenge for last year’s killing of its top military commander, Gen Qasem Soleimani. pic.twitter.com/bk1faSkdbk — Hami Hamedi (@HamediHami) January 13, 2022

Анімаційний ролик приурочений вбивству 3 січня 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді.

Відео повторює торішній пропагандистський плакат із закликом помститися за вбивство Сулеймані. На ньому також зображено Трампа на полі для гольфу.