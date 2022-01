Верховний лідер Ірану опублікував «мультик» із планом убивства Трампа

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї опублікував на своєму офіційному сайті анімаційний відеоролик, що зображує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа. Про це пише The Independent і називає відео «різким і провокаційним жестом на тлі міжнародних переговорів про іранську ядерну програму».

Відео під назвою «Помста неминуча» опублікували на сайті пізно увечері. Воно починається з кадру, на якому Трамп грає в гольф (імовірно, у флоридській резиденції «Мар-а-Лаго»), а дистанційно керований робот рухається повз камери спостереження, які вимкнув хакер. Оператор дрона спрямовує «погляд» на Трампа, а потім відправляє текстове повідомлення англійською: «Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це». Поки жертва читає текст, ліквідатор дає команду безпілотнику, натискаючи на «Пуск».

Відео закінчується до початку вбивства Трампа.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has shared a video that appears to call for the assassination of Donald Trump in revenge for last year’s killing of its top military commander, Gen Qasem Soleimani. pic.twitter.com/bk1faSkdbk