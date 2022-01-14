Верховний лідер Ірану опублікував «мультик» із планом убивства Трампа
Анімаційний ролик приурочений вбивству іранського генерала Касема Сулеймані
Відео під назвою «Помста неминуча» опублікували на сайті пізно увечері. Воно починається з кадру, на якому Трамп грає в гольф (імовірно, у флоридській резиденції «Мар-а-Лаго»), а дистанційно керований робот рухається повз камери спостереження, які вимкнув хакер. Оператор дрона спрямовує «погляд» на Трампа, а потім відправляє текстове повідомлення англійською: «Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це». Поки жертва читає текст, ліквідатор дає команду безпілотнику, натискаючи на «Пуск».
Відео закінчується до початку вбивства Трампа.
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has shared a video that appears to call for the assassination of Donald Trump in revenge for last year’s killing of its top military commander, Gen Qasem Soleimani. pic.twitter.com/bk1faSkdbk— Hami Hamedi (@HamediHami) January 13, 2022
Анімаційний ролик приурочений вбивству 3 січня 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді.
Відео повторює торішній пропагандистський плакат із закликом помститися за вбивство Сулеймані. На ньому також зображено Трампа на полі для гольфу.