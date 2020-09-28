Саакашвілі назвав «ідіотськими» директиви Євросоюзу для України



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Саакашвілі виступив проти копіювання Україною законів інших країн

Саакашвілі вважає, що, якщо Україна ухвалить такі самі закони, як в Австрії та Швеції, українці житимуть ще гірше

Україні не варто сліпо копіювати закони інших країн.

Про це 27 вересня в ефірі телеканала «Україна 24» заявив голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі.

«Ідіотські директиви Євросоюзу. Ось зараз мої друзі розповідали: щоб відкрити ресторан у Дюссельдорфі, приходять щотижня перевіряльники, ходять там, щоразу придумують щось нове, дебільне, щоб тебе замучити. Але німці хоча б хабарів не беруть. Як тільки німці виписують нам через директиви Євросоюзу таку ж систему перевірки ресторанів в Україні, в Україні це виливається у повне беззаконня й корупцію. Тобто сліпо слідувати директивам Євросоюзу неправильно», – сказав він.

За словами політика, копіювання законів багатих країн призведе до погіршення ситуації в Україні.

«В Україні є 300 осіб Європейської місії правової допомоги, які пишуть українські закони. Хлопці, якщо ми напишемо такі ж закони, як в Австрії та Швеції, ми не будемо жити, як там. Ми будемо жити ще гірше. Давайте хоча б писати такі закони, як в Австрії, коли вона була такою ж бідною, як Україна», – пояснив Саакашвілі.

Він вважає, що українські чиновники «навчилися це неправильно інтерпретувати у випадках, коли не хочуть нічого робити».

«А європейці цьому радіють«, – підкреслив Саакашвілі.