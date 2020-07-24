Вибори в Білорусі: опоненту Лукашенка пред'явили нове обвинувачення
Кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико
Бабарику висинули нові звинувачення за «конкретизовані окремі обставини інкримінованих йому злочинів»
Генеральна прокуратура Білорусі висунула нове обвинувачення кандидату в президенти Віктору Бабарико.
Про це повідомляє Tut.by.
У прокуратурі повідомили, що кандидату в президенти Віктору Бабарику висинули нові звинувачення за «конкретизовані окремі обставини інкримінованих йому злочинів».
Тепер Бабарику інкримінують три статті: ч. 3 ст. 430 (Одержання хабаря), ч. 2 ст. 243 (Ухилення від сплати сум податків) і ч. 2 ст. 235 (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Як відомо, 18 червня у Білорусі пропав Віктор Бабарико – один з суперників чинного президента Олександра Лукашенка.
Згодом, Департамент фінансових розслідувань Білорусі повідомив про затримання Віктора Бабарика.
До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.
Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка вСвітлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.
Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».