Вибори в Білорусі: опоненту Лукашенка пред'явили нове обвинувачення



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Кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико

Бабарику висинули нові звинувачення за «конкретизовані окремі обставини інкримінованих йому злочинів»

Генеральна прокуратура Білорусі висунула нове обвинувачення кандидату в президенти Віктору Бабарико.

Про це повідомляє Tut.by.

У прокуратурі повідомили, що кандидату в президенти Віктору Бабарику висинули нові звинувачення за «конкретизовані окремі обставини інкримінованих йому злочинів».

Тепер Бабарику інкримінують три статті: ч. 3 ст. 430 (Одержання хабаря), ч. 2 ст. 243 (Ухилення від сплати сум податків) і ч. 2 ст. 235 (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Як відомо, 18 червня у Білорусі пропав Віктор Бабарико – один з суперників чинного президента Олександра Лукашенка.

Згодом, Департамент фінансових розслідувань Білорусі повідомив про затримання Віктора Бабарика.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка вСвітлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».