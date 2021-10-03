Вибори в Грузії: у п'яти містах проведуть другий тур

У найбільших містах Грузії жоден із кандидатів не набирає необхідних для перемоги в першому турі голосів виборців

У Грузії відбудеться другий тур виборів мерів у п'яти великих самоврядних містах – у Тбілісі, Руставі, Батумі, Кутаїсі і Поті, так як жоден із кандидатів не набирає необхідну кількість голосів для перемоги в першому турі. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Грузії.

Так, після підрахунку даних з 41,61% дільниць у Тбілісі Каха Каладзе (чинний мер від правлячої партії Грузинська мрія) набирає 45,5%, Ніка Мелія (кандидат від 2Єдиного національного руху» – ред.) 34,13%.

У Руставі після підрахунку даних з 47,73% дільниць кандидат від Грузинської мрії Ніно Лацабідзе набирає 44,34% голосів, кандидат від ЄНР Давид Кіркітадзе – 44,53%.

У Батумі кандидат від «Грузинської мрії» Арчіл Чіковані набирає 41,49%, а від ЄНР Георгій Кіртадзе – 42,34% голосів після підрахунку даних з 32% дільниць.

Проведення другого туру мерів так само потрібно в Кутаїсі і Поті, де жоден з кандидатів не набирає необхідних для перемоги в першому більше 50% голосів виборців.

Нагадаємо, згідно попередніми даними екзитполів партія «Грузинська мрія» лідирує на місцевих виборах в Грузії з показником 38,6%. Такі дані наводить екзитпол телекомпанії «Мтаварі архі». Головна опозиційна сила країни – «Єдиний національний рух» (ЄНР) – відстає всього на 5,6%.

Ув'знений у Грузії Михайло Саакашвілі також оприлюднив результати голосування на своїй сторінці у Facebook, вказавши на загальний високий відсоток голосів за опозицію, попри низький відсток голосів за його партію, який наводять екзитполи.

До слова, активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням.

Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста «Грузинської мрії».







