Кандидат у канцлери Німеччини розповів, коли збирається домовитися про правлячу коаліцію

Кандидат у канцлери ФРН збирається домовитися про правлячу коаліцію до Різдва

Шольц пообіцяв сформувати прагматичний уряд

Кандидат у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц повідомив, що збирається домовитися про нову правлячої коаліції до Різдва. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу АRD.

Шольц зазначив, що це необхідно встигнути зробити для того, щоб канцлеру ФРН Ангелі Меркель не довелося більше виступати з ще одним новорічним зверненням.

«Назвати точну дату було б абсурдним, але ми зробимо все, щоб завершити переговори до Різдва», – сказав політик.

Шольц зазначив, що після того, як уряд буде сформовано, Берлін буде розвивати співробітництво з НАТО і Євросоюзом.

Він додав, що підтримка виборцями його партії викликана тим, що багато хто бажає, щоб він очолив наступний уряд ФРН.

«Мені зрозуміло, що все можуть покластися на мене в тому, що я сформую прагматичний уряд», - сказав Шольц в ефірі телеканалу N-TV.

Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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