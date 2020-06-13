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    У світі

    В російському місті після вибуху у сховищі газу ввели режим надзвичайного стану

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    Вибух скрапленого газу в наземному сховищі стався 12 червня. В результаті події загинула одна людина - В російському місті після вибуху у сховищі газу ввели режим надзвичайного стану
    Вибух скрапленого газу в наземному сховищі стався 12 червня. В результаті події загинула одна людина
    Скріншот з відео

    Загоряння газу відбулося в результаті вибуху в будівлі операторної

    Режим надзвичайної ситуації уведений в Казані після вибуху зрідженого газу в сховище. Про це з посиланням на МНС Росії по Татарстану повідомляє РІА Новини.

    Надзвичайний стан стосується тільки «органів управління і сил, що залучаються для ліквідації надзвичайної ситуації».

    Вибух скрапленого газу в наземному сховищі стався 12 червня. В результаті події загинула одна людина. Ще двоє постраждали, один з них госпіталізований в стані середнього ступеня тяжкості. Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об’єктах.

    Як з’ясували рятувальники, загоряння газу відбулося в результаті вибуху в будівлі операторної. В результаті події воно обрушилося.

    Нагадаємо, 12 червня, у французькому Тулоні стався вибух на атомному підводному човні. Радіоактивної загрози немає, адже атомні двигуни з човна зняли для ремонтних робіт. Вибух, який спричинив масштабну пожежу, стався під час ремонтних робіт на атомному підводному човні «Перле».

    Як повідомлялося, у Новомосковську Дніпропетровської області, 9 червня вранці стався потужний вибух і пожежа в багатоповерховому будинку

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    вибух Росія надзвичайний стан рятувальники
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