В російському місті після вибуху у сховищі газу ввели режим надзвичайного стану



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Вибух скрапленого газу в наземному сховищі стався 12 червня. В результаті події загинула одна людина Скріншот з відео

Загоряння газу відбулося в результаті вибуху в будівлі операторної

Режим надзвичайної ситуації уведений в Казані після вибуху зрідженого газу в сховище. Про це з посиланням на МНС Росії по Татарстану повідомляє РІА Новини.

Надзвичайний стан стосується тільки «органів управління і сил, що залучаються для ліквідації надзвичайної ситуації».

Вибух скрапленого газу в наземному сховищі стався 12 червня. В результаті події загинула одна людина. Ще двоє постраждали, один з них госпіталізований в стані середнього ступеня тяжкості. Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об’єктах.

Як з’ясували рятувальники, загоряння газу відбулося в результаті вибуху в будівлі операторної. В результаті події воно обрушилося.

Нагадаємо, 12 червня, у французькому Тулоні стався вибух на атомному підводному човні. Радіоактивної загрози немає, адже атомні двигуни з човна зняли для ремонтних робіт. Вибух, який спричинив масштабну пожежу, стався під час ремонтних робіт на атомному підводному човні «Перле».

Як повідомлялося, у Новомосковську Дніпропетровської області, 9 червня вранці стався потужний вибух і пожежа в багатоповерховому будинку.

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