Вибух у Лестері: британська поліція відкидає версію теракту
- Сьогодні, 02:51
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Інцидент стане предметом спільного з протипожежною службою розслідування
Поліція Великобританії не розглядає версію теракту після вибуху в Лестері.
Про це йдеться в повідомленні поліції у Twitter.
Правоохоронці заявили, що на даний момент ніщо не вказує на те, що в Лестері був здійснений теракт, і попросили утриматися від спекуляцій на цю тему.
«Співробітники екстрених служб гасять пожежу на вулиці Хінклі в Лестері. Інцидент стане предметом спільного з протипожежною службою розслідування. Громадян просимо утриматися від спекуляцій, але на даному етапі вказівок на теракт немає», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у неділю пізно ввечері в Лестері стався вибух у двоповерховому будинку, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.
За інформацією ЗМІ, в будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири.
В результаті вибуху у Лестері щонайменше чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню.