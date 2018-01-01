Вибух у Лестері: британська поліція відкидає версію теракту

Інцидент стане предметом спільного з протипожежною службою розслідування

Поліція Великобританії не розглядає версію теракту після вибуху в Лестері. Про це йдеться в повідомленні поліції у Twitter. Правоохоронці заявили, що на даний момент ніщо не вказує на те, що в Лестері був здійснений теракт, і попросили утриматися від спекуляцій на цю тему. «Співробітники екстрених служб гасять пожежу на вулиці Хінклі в



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Фото: EPA Пожежники на місці вибуху у Лестері

Інцидент стане предметом спільного з протипожежною службою розслідування

Поліція Великобританії не розглядає версію теракту після вибуху в Лестері.

Про це йдеться в повідомленні поліції у Twitter.

Правоохоронці заявили, що на даний момент ніщо не вказує на те, що в Лестері був здійснений теракт, і попросили утриматися від спекуляцій на цю тему.

«Співробітники екстрених служб гасять пожежу на вулиці Хінклі в Лестері. Інцидент стане предметом спільного з протипожежною службою розслідування. Громадян просимо утриматися від спекуляцій, але на даному етапі вказівок на теракт немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері в Лестері стався вибух у двоповерховому будинку, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.

За інформацією ЗМІ, в будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири.

В результаті вибуху у Лестері щонайменше чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню.