Вибух у Шевченківському суді Києва: ДБР повідомило про підозру п’ятьом правоохоронцям

ДБР встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року

У наслідок службової недбалості правоохоронців загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кількох поліцейських

Державне бюро розслідувань (ДБР) встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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ДБР встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року фото: ДБР

Державним бюро розслідувань проведено судово-військову експертизу речовин, які залишилися у камері фігуранта. За словами правоохоронців, знайдені речовини ідентичні тим, які спричинили вибух у суді. В результаті працівники ДБР повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям. У наслідок їхньої службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кількох поліцейських.

«Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий «пояс шахіда» та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятора» та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівники СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовці НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч. 3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Наразі встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.

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Нагадаємо, 5 липня близько 18 години у Шевченківському суді Києва пролунав вибух.

До слова, у 2015 році 31 серпня правоохоронці затримали близько трьох десятків людей, які брали участь у подіях під парламентом. У числі затриманих був 21-річний Ігор Гуменюк, якого звинуватили у тому, що це саме він кинув гранату у стрій нацгвардійців. Також, зокрема, затримали товариша Гуменюк Сергія Крайняка. Саме вони двоє стали головними фігурантами справи.