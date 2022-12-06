Вибухи на аеродромах РФ: з'явилися нові фото наслідків
Судячи з фото, щонайменше один літак отримав пошкодження
У мережі з'явилися нові супутникові знімки наслідків удару по аеродрому «Енгельс», звідки Росія атакує територію України. Фото оприлюднила європейська служба «Радіо Свобода Європа».
Судячи з фото, щонайменше один літак отримав пошкодження.
Згідно з знімками, отриманими від сервісу Planet, внаслідок інциденту на аеродромі в Саратовській області пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95.
При цьому на фото помічено сліди піни, яка використовується для гасіння пожеж. Також кадри зафіксували на знімку кілька пожежних машин.
Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.
Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.
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