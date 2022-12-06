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Російські авіабази, з яких ворог завдає ударів по Україні: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські авіабази, з яких ворог завдає ударів по Україні: супутникові фото
фото: Maxar

На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ

У мережі з’явилися супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, з якої окупанти завдають ударів по Україні. Фото оприлюднила американська аерокосмічна компанія Maxar, пише Sky News.

«Супутникові знімки, опубліковані компанією «Максар», показують кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, розміщених на авіабазі в Енгельсі, яка, за словами офіційних осіб в Україні, використовується для нанесення ударів по країні», – йдеться у повідомленні.

На аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники
На аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники

Як раніше повідомлялося, на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху
На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху

На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево», у Саратівській області – аеродром «Энгельс».

Російські авіабази, з яких ворог завдає ударів по Україні: супутникові фото фото 1

Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1000 кілометрів по містах України в будь-якій точці нашої держави.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

Теги: поранення окупанти ворог безпілотник аеродром

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