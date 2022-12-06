Російські авіабази, з яких ворог завдає ударів по Україні: супутникові фото
На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ
У мережі з’явилися супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, з якої окупанти завдають ударів по Україні. Фото оприлюднила американська аерокосмічна компанія Maxar, пише Sky News.
«Супутникові знімки, опубліковані компанією «Максар», показують кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, розміщених на авіабазі в Енгельсі, яка, за словами офіційних осіб в Україні, використовується для нанесення ударів по країні», – йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомлялося, на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.
На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево», у Саратівській області – аеродром «Энгельс».
Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1000 кілометрів по містах України в будь-якій точці нашої держави.
Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.
Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.
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