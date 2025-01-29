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Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі (фото)
Наслідки ураження російської нафтобази
фото з відкритих джерел

Сили оборони України двічі за січень уразили нафтобазу «Кристал»

Нафтобаза стратегічних бомбардувальників російської армії в Енгельсі зазнала значної шкоди після атаки Сили оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, 8 січня 2025 року українські безпілотники вдарили по нафтобазі «Кристал» за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.

Знімки нафтобази «Кристал»
Знімки нафтобази «Кристал»
фото: X/Міністерство оборони Великої Британії

За даними британської розвідки, ще одного удару нафтобазі «Кристал» завдали вночі 14 січня, що знову спричинило пожежу і завдало додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

Згідно з супутниковими знімками відомо про чотири знищені та 10 пошкоджених резервуарів паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, українські дрони атакували Енгельс. Після атаки горіло нафтосховище авіабази. Поблизу Енгельса розташована однойменна російська авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 і Ту-95МС, якими росіяни атакують Україну.

У ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

До слова, у ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Він здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

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Теги: нафта ЗСУ британська розвідка пожежа росія

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