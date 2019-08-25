«Відбувається прогрес»: Трамп розповів про «чудові зустрічі» на саміті G7



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У суботу ввечері Дональд Трамп та Еммануель Макрон провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Президент США зізнався, що ланч з Еммануелем Макроном «був найкращою досі нашою зустріччю»

Президент США Дональд Трамп оцінив гарну організацію саміту Великої сімки французькою стороною та відзначив свої продуктивні зустрічі зі світовими лідерами.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Ланч з Еммануелем (президентом Франції Еммануелем Макроном - ред.) був найкращою досі нашою зустріччю. Так само і вечірня зустріч з світовими лідерами пройшла дуже добре. Відбувається прогрес!», - зазначив Трамп.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 серпня 2019 р.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

Зазначимо, що президент Європейської ради Дональд Туск назвав черговий саміт G7 «тяжким випробуванням єдності і солідарності вільного світу і його лідерів».

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.