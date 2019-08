«Відбувається прогрес»: Трамп розповів про «чудові зустрічі» на саміті G7

Президент США зізнався, що ланч з Еммануелем Макроном «був найкращою досі нашою зустріччю»

Президент США Дональд Трамп оцінив гарну організацію саміту Великої сімки французькою стороною та відзначив свої продуктивні зустрічі зі світовими лідерами.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Ланч з Еммануелем (президентом Франції Еммануелем Макроном - ред.) був найкращою досі нашою зустріччю. Так само і вечірня зустріч з світовими лідерами пройшла дуже добре. Відбувається прогрес!», - зазначив Трамп.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made!