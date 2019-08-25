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    У світі

    Макрон озвучив порядок денний саміту Великої сімки

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон озвучив порядок денний саміту Великої сімки
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що «це черговий саміт G7, який стане тяжким випробуванням єдності і солідарності вільного світу і його лідерів»

    У суботу лідери Великої сімки прибули на саміт G7 у Біарріц, проте вже з першого дня зустрічі стали очевидними розбіжності між його учасниками з приводу напруженості у світовій торгівлі, виходу Британії з ЄС і способів реагування на пожежі, що вирують в тропічних лісах Амазонки.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Це черговий саміт G7, який стане тяжким випробуванням єдності і солідарності вільного світу і його лідерів. Це може бути останній момент для відновлення нашого політичного співтовариства», - заявив президент Європейської ради Дональд Туск.

    Президент Франції Еммануель Макрон, який приймає саміт, включив до порядку денного зустрічі захист демократії, гендерної рівності, освіти і навколишнього середовища.

    Він запросив азіатських, африканських і латиноамериканських лідерів приєднатися до переговорів для пошуку вирішення даних проблем.

    Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

    Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

    У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

    Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

    Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

    Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.

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