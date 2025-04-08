Кількість страт у світі досягла рекордних показників

Іран, Ірак та Саудівська Аравія відповідальні за різкий сплеск смертності минулого року

Торік у 15 країнах світу було зафіксовано 1518 страт – це рекордний показник з 2015 року. Більшість страт було здійснено на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Amnesty International.

Зазначається, що результат у звіті, не включає тисячі людей, які могли бути страчені в Китаї, Північній Кореї та В'єтнамі.

1380 зареєстрованих страт були проведені в Ірані, Іраку та Саудівській Аравії. Ірак майже вчетверо збільшив кількість страт (з щонайменше 16 до щонайменше 63), а Саудівська Аравія подвоїла свій річний загальний показник (зі 172 до щонайменше 345). Іран також стратив на 119 осіб більше, ніж минулого року (з щонайменше 853 до щонайменше 972).

За словами представників організації, саме ці три країни відповідальні за різкий сплеск смертності минулого року, здійснивши понад 91% відомих страт.

Зростання кількості відомих страт також було зафіксовано в Єгипті – на дві третини (до 13 у 2024 році). У Сінгапурі кількість страт майже подвоїлася (з 5 до 9), у Ємені кількість страт зросла до 38. Загальна кількість страт у США (25) стала другим найбільшим річним показником з 2015 року (28).

Кількість відомих страт у Сомалі дещо скоротилася – з 38 до 34. У Бангладеш вперше з 2018 року не було зафіксовано жодної страти. При цьому в Омані вперше з 2021 року були виконані смертні вироки.

Крім того, у 2024 році Amnesty International зафіксувала 2087 нових смертних вироків, що на 14% менше, ніж у 2023 році, коли було винесено 2428 вироків.

Нагадаємо, японського боксера Івао Хакамаду визнали невинним після понад чотирьох десятків років очікування смертної кари у справі про масові вбивства. У 2011 році він був занесений до Книги рекордів Гіннесса як людина, яка найдовше чекала на виконання смертного вироку.

У 2018 році виправдувальний вирок було скасовано, але суд ухвалив не брати його під варту через похилий вік. У ході розгляду справи суд визнав, що три докази були сфабриковані, включаючи «зізнання» Хакамади та предмети одягу, які, за твердженням прокурорів, були на ньому на момент скоєння вбивств. Адвокати 88-річного японця закликали прокурорів не оскаржувати рішення з огляду на його вік.

До слова, у США вперше за 15 років стратили засудженого через розстріл. Засуджений 67-річний Бред Сігмон вирішив бути розстріляним, сказавши, що побоювався повільнішої та болісної смерті, якщо б була застосована страта через електричний стілець або смертельну ін’єкцію.