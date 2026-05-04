Daily Mail: Війна в Ірані паралізувала один із найпопулярніших курортів світу

Дубай розраховував прийняти 20 млн туристів у цьому році, проте атаки Ірану зруйнували ці плани

Світовий економічний центр та один із найпопулярніших курортів світу, Дубай, переживає катастрофічний відтік іноземців. Після іранських ударів ракетами та дронами, які стали відповіддю на дії США, місто фактично перетворилося на зону ризику, втративши статус безпечної оази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Дубай розраховував прийняти 20 млн туристів у 2026 році, проте наразі ці плани зруйновані. Дубайський аеропорт, який до березня очолював світові рейтинги за завантаженістю, зараз обслуговує лише невелику частину рейсів. За даними Daily Mail, місто щодня втрачає понад $600 млн.

Закриття легендарних готелів Тільки за останній тиждень сім п’ятизіркових готелів оголосили про повне припинення роботи. Серед них: St Regis на острові Пальма Джумейра, Armani Hotel у найвищій вежі світу Бурдж-Халіфа, Park Hyatt, JW Marriott Marquis та Radisson Blu у Media City.

У районах, які раніше були переповнені відпочивальниками – «Пальма Джумейра», «Дубай Марина» та «Джумейра Біч Резиденс», – зараз майже порожньо. У закладах, що продовжують працювати, персонал змушений поєднувати кілька обов’язків через масові скорочення.

Найсильнішого удару зазнали не заможні мешканці емірату, а мільйони трудових мігрантів. Через закриття готелів тисячі працівників опинилися на вулиці або у безстрокових неоплачуваних відпустках. Окрім втрати заробітку, багато хто з них не має фінансової чи технічної можливості повернутися на батьківщину, опинившись у пастці в місті, що стрімко порожніє.

Як відомо, Об’єднані Арабські Емірати розпочали попередні консультації зі Сполученими Штатами щодо отримання фінансової підтримки. Як повідомляє The Wall Street Journal, Абу-Дабі прагне забезпечити стабільність своєї економіки в умовах ескалації на Близькому Сході та можливого затягування конфлікту з Іраном.

Нагадаємо, на початку квітня Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про атаку на центр хмарних обчислень компанії Amazon у Бахрейні, назвавши це відповіддю на нещодавні вбивства іранських посадовців. Згодом з'явилася інформація про ще одну ціль – центр обробки даних компанії Oracle у Дубаї.