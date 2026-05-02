У Німеччині під час екскурсії у важкодоступній печері загинув турист

Максим Бурич
Максим Бурич
У Німеччині під час екскурсії у важкодоступній печері загинув турист
Дістатися до печери можна лише пішки через складну гірську місцевість
фото: dpa

У Швабському Альбі на глибині понад кілометр загинув турист

У федеральній землі Баден-Вюртемберг під час екскурсії до відомої печери Фалькенштайн сталася надзвичайна подія, що призвела до смерті людини. 61-річний чоловік помер на глибині понад кілометр під землею, попри масштабну рятувальну операцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався під час відвідування печери групою з шести туристів та трьох екскурсоводів. На момент події вони перебували приблизно за 1300 метрів від входу в підземну систему.

За даними поліції, ознак стороннього втручання або недбалості інших осіб не виявлено. Як повідомили правоохоронці, причиною смерті стало раптове погіршення стану здоров’я.

Після виклику екстрених служб до місця події вирушили гірські рятувальники та інші підрозділи. Загалом у операції було задіяно понад 100 рятувальників.

Як зазначається, дістатися до печери можна лише пішки через складну гірську місцевість, а шлях до постраждалого зайняв близько півтори години. Інші учасники групи та екскурсоводи змогли самостійно вибратися з печери без травм.

Печера Фалькенштайн є так званою «дикою печерою» з підземною річкою Ельзах і складною системою проходів. Вона відома небезпечними умовами, зокрема ризиком раптових підтоплень. З 2018 року доступ до неї офіційно обмежений і можливий лише за спеціальним дозволом.

У Німеччині під час екскурсії у важкодоступній печері загинув турист
У Німеччині під час екскурсії у важкодоступній печері загинув турист
Польський сенатор розігнався до 128 км/год і залишився без водійських прав
Польський сенатор розігнався до 128 км/год і залишився без водійських прав
Франція зафіксувала рекордний наплив добровольців до армії
Франція зафіксувала рекордний наплив добровольців до армії
Нова скульптура Бенксі на вулицях Лондона: влада відреагувала
Нова скульптура Бенксі на вулицях Лондона: влада відреагувала
США: четверо спортсменів та пілот розбились в авіакатастрофі
США: четверо спортсменів та пілот розбились в авіакатастрофі
Російський хакер визнав провину в атаках на енергетику України і США
Російський хакер визнав провину в атаках на енергетику України і США

