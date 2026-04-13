Ковтнув кокаїн для маскування: митники затримали контрабандиста у Гданську

glavcom.ua
Службовий пес виявив кокаїн у багажі
фото: KAS

Спеціалісти виявили 88 проковтнутих капсул із наркотиками після рейсу з Лондона

В аеропорту польського Гданська правоохоронці викрили чоловіка, який намагався перевезти кокаїн, сховавши частину наркотиків у власному тілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

Контрабандиста викрили під час рутинної перевірки пасажирів, які прибули рейсом із Лондона. Під час огляду багажу службовий собака, натренований на пошук наркотиків, зацікавився сумкою одного з пасажирів. У результаті перевірки митники виявили капсулу з білим порошком. Експертиза підтвердила, що йдеться про кокаїн.

Поведінка чоловіка викликала додаткові підозри у правоохоронців. За їхніми спостереженнями, він був надзвичайно нервовим, що стало підставою для поглибленої перевірки.

Подальше обстеження за допомогою ультразвуку показало, що затриманий проковтнув ще 88 капсул із наркотиками, намагаючись приховати їх від контролю. Загалом у 89 капсулах містилося близько 800 грамів кокаїну.

Ковтнув кокаїн для маскування: митники затримали контрабандиста у Гданську фото 1
фото: KAS

За оцінками правоохоронців, вартість вилученого наркотику на чорному ринку могла становити близько 300 тисяч злотих, що перевищує €70 тис.. Після затримання чоловіка за рішенням суду взяли під варту на три місяці. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що польські спецслужби провели успішну операцію з ліквідації міжнародного каналу постачання стратегічних технологій до країни-агресора. Затримання відбулося в межах розслідування діяльності організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на обході санкцій ЄС. Серед п’яти фігурантів – четверо громадян Білорусі та один громадянин Польщі.

Вони планували переправити спеціалізоване обладнання до Росії транзитом через територію Білорусі. Зловмисники намагалися доправити компоненти, необхідні для створення інтегральних схем, які є критично важливими для виробництва сучасних систем наведення ракет, дронів та засобів РЕБ.

