Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві затримано 40 громадян Ізраїлю: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У російському аеропорту утримували кілька годин громадян Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Прикордонники Росії затримали у московському аеропорту Домодєдово громадян Ізраїлю 

Російські прикордонники в аеропорту Домодєдово затримали щонайменше 40 громадян Ізраїлю, які прибули рейсом із Тель-Авіва. Пасажирів утримували без води та їжі, вимагаючи доступ до їхніх мобільних телефонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське видання «Медіазона».

Повідомляється, що після прильоту ізраїльтян утримували в аеропорту близько п’яти годин. 

«Силовики поводилися по-хамськи і вимагали розблокувати телефони, однак, отримавши відмову, обмежилися вимогою відключити техніку. Потім громадян Ізраїлю почали допитувати», – зазначає видання.

Під час індивідуальних допитів російські спецслужби ставили питання щодо війни Ізраїлю проти Ірану.

«Як мінімум, деяким з них силовики пред'являли претензії через війну з Іраном. Силовики говорили затриманим, що Іран – союзник Росії, а ворог Ірану «і наш ворог», що в Москві «не раді» громадянам Ізраїлю і що «даремно прилетіли», – пише видання.

Після перевірок затриманих відпустили лише після підписання документів із попередженнями про «неприпустимість порушення закону». 

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили інцидент і заявили, що після втручання дипломатів ситуацію вдалося врегулювати. Ізраїльська сторона наголосила, що вважає подібну поведінку російських служб абсолютно неприйнятною. 

«Главком» писав, що українська співачка та переможниця «Євробачення» Джамала вперше розповіла про небезпечний інцидент, який стався з нею під час однієї з закордонних поїздок. Через оголошення артистки в розшук Росією, її затримали на кордоні та готували до депортації. 

За словами Джамали, інцидент стався під час проходження паспортного контролю. Прикордонники спрацювали на російський ордер на арешт, який країна-агресор виписала заочно через активну проукраїнську позицію співачки та її виступи про злочини окупантів у Криму.

Читайте також:

Теги: прикордонники росія Держприкордонслужба Ізраїль аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
10 квiтня, 14:02
Аннелі Кольк: Наратив про Нарву росіяни просувають роками, намагаючись розколоти соціум
Посол Естонії Аннелі Кольк: Україні потрібна саме перемога, інакше Росія повернеться інтерв'ю
Сьогодні, 09:45
У Кремлі заявляють про створення власного аналога Starlink
Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)
24 березня, 14:36
Пожежа на терміналі триває
Четверту добу палає нафтовий термінал у Приморську: супутникові фото
26 березня, 19:43
Зеленський відповів на заяву держсекретаря США
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
28 березня, 17:38
Зеленський ще раз наголосив, що Україна не може відступити
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
5 квiтня, 16:59
Москва і Пекін заблокували рішення щодо відкриття Ормузької протоки
Росія та Китай заблокували в ООН резолюцію про відкриття Ормузької протоки
8 квiтня, 00:59
РФ змінила тактику під Куп’янськом: дрони атакують безперервно
РФ перекинула елітний підрозділ БПЛА під Куп’янськ: названо мету
9 квiтня, 16:05
Нетаньягу заявив, що боротьба проти Ірану все ще триває
Нетаньягу заявив, що боротьба проти Ірану все ще триває
Вчора, 03:56

Соціум

В Японії під час навчань вибухнув танк: загинули троє військових
В Японії під час навчань вибухнув танк: загинули троє військових
У Москві затримано 40 громадян Ізраїлю: подробиці
У Москві затримано 40 громадян Ізраїлю: подробиці
«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)
«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)
У Бухаресті стався вибух на ТЕЦ: спалахнули десятки тонн мазуту
У Бухаресті стався вибух на ТЕЦ: спалахнули десятки тонн мазуту
Азербайджан знищив 5 тонн курятини з України
Азербайджан знищив 5 тонн курятини з України
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua