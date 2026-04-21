У Москві затримано 40 громадян Ізраїлю: подробиці

Прикордонники Росії затримали у московському аеропорту Домодєдово громадян Ізраїлю

Російські прикордонники в аеропорту Домодєдово затримали щонайменше 40 громадян Ізраїлю, які прибули рейсом із Тель-Авіва. Пасажирів утримували без води та їжі, вимагаючи доступ до їхніх мобільних телефонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське видання «Медіазона».

Повідомляється, що після прильоту ізраїльтян утримували в аеропорту близько п’яти годин.

«Силовики поводилися по-хамськи і вимагали розблокувати телефони, однак, отримавши відмову, обмежилися вимогою відключити техніку. Потім громадян Ізраїлю почали допитувати», – зазначає видання.

Під час індивідуальних допитів російські спецслужби ставили питання щодо війни Ізраїлю проти Ірану.

«Як мінімум, деяким з них силовики пред'являли претензії через війну з Іраном. Силовики говорили затриманим, що Іран – союзник Росії, а ворог Ірану «і наш ворог», що в Москві «не раді» громадянам Ізраїлю і що «даремно прилетіли», – пише видання.

Після перевірок затриманих відпустили лише після підписання документів із попередженнями про «неприпустимість порушення закону».

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили інцидент і заявили, що після втручання дипломатів ситуацію вдалося врегулювати. Ізраїльська сторона наголосила, що вважає подібну поведінку російських служб абсолютно неприйнятною.

