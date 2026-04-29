Російська Федерація планує залишатися в Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК+) попри рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що ОПЕК+ залишається важливою організацією, особливо в умовах нинішніх потрясінь на світових ринках. «Цей формат допомагає, скажімо так, істотно мінімізувати коливання на енергетичних ринках і дає змогу стабілізувати ці ринки», – сказав він.

Пєсков додав, що Росія поважає рішення ОАЕ вийти з альянсу, але сподівається на продовження енергетичного діалогу між сторонами. Росія приєдналася до ОПЕК+ у 2016 році, і, згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства, минулого року група забезпечувала майже половину світового видобутку нафти та рідких нафтопродуктів.

Варто зазначити, що Об'єднані Арабські Емірати були четвертим за обсягами видобутку учасником ОПЕК+, тоді як Росія посідає друге місце після Саудівської Аравії. Речник Путіна висловив сподівання, що об’єднання нафтовидобувних країн продовжить роботу на тлі нестабільності на глобальному енергетичному ринку.

Організація країн – експортерів нафти була створена у 1960 році для координації нафтової політики держав-учасниць і підтримання стабільності цін на ринку. Наразі до організації входять 12 країн, серед яких Алжир, Ірак, Іран, Кувейт, Саудівська Аравія та інші. Об’єднання забезпечує близько 30–35% світового видобутку нафти, водночас контролюючи приблизно 80% підтверджених запасів у світі. ОПЕК+ – це розширений формат міжнародної організації ОПЕК (Організація країн – експортерів нафти), до якої з кінця 2016 року приєдналися інші великі виробники, зокрема Росія, для регулювання світових цін та обсягів видобутку нафти.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у межах стратегічної переорієнтації на тлі війни з Іраном. Reuters вважає, що вихід ОАЕ може спричинити хаос і послабити організацію.

Цей крок був зроблений після того, як ОАЕ були розкритиковані іншими арабськими державами за те, що Емірати не зробили достатньо для захисту країни від численних іранських атак під час війни. Офіційна дата припинення членства ОАЕ в ОПЕК призначена на 1 травня.

До слова, світові ціни на нафту зросли, бо ринки не побачили реального прогресу у переговорах між США та Іраном. Ціна нафти Brent піднялася до $109,64 за барель. Це приблизно на 1% більше, ніж раніше. Американська нафта WTI також подорожчала – до $97,64 за барель. Експерти пояснюють це просто: ринки очікували, що ситуація між США та Іраном заспокоїться, але цього не сталося.