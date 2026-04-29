Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля

Ростислав Вонс
Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти

Російська Федерація планує залишатися в Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК+) попри рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що ОПЕК+ залишається важливою організацією, особливо в умовах нинішніх потрясінь на світових ринках. «Цей формат допомагає, скажімо так, істотно мінімізувати коливання на енергетичних ринках і дає змогу стабілізувати ці ринки», – сказав він.

Пєсков додав, що Росія поважає рішення ОАЕ вийти з альянсу, але сподівається на продовження енергетичного діалогу між сторонами. Росія приєдналася до ОПЕК+ у 2016 році, і, згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства, минулого року група забезпечувала майже половину світового видобутку нафти та рідких нафтопродуктів.

Варто зазначити, що Об'єднані Арабські Емірати були четвертим за обсягами видобутку учасником ОПЕК+, тоді як Росія посідає друге місце після Саудівської Аравії. Речник Путіна висловив сподівання, що об’єднання нафтовидобувних країн продовжить роботу на тлі нестабільності на глобальному енергетичному ринку.

Організація країн – експортерів нафти була створена у 1960 році для координації нафтової політики держав-учасниць і підтримання стабільності цін на ринку. Наразі до організації входять 12 країн, серед яких Алжир, Ірак, Іран, Кувейт, Саудівська Аравія та інші. Об’єднання забезпечує близько 30–35% світового видобутку нафти, водночас контролюючи приблизно 80% підтверджених запасів у світі.

ОПЕК+ – це розширений формат міжнародної організації ОПЕК (Організація країн – експортерів нафти), до якої з кінця 2016 року приєдналися інші великі виробники, зокрема Росія, для регулювання світових цін та обсягів видобутку нафти.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у межах стратегічної переорієнтації на тлі війни з Іраном. Reuters вважає, що вихід ОАЕ може спричинити хаос і послабити організацію.

Цей крок був зроблений після того, як ОАЕ були розкритиковані іншими арабськими державами за те, що Емірати не зробили достатньо для захисту країни від численних іранських атак під час війни. Офіційна дата припинення членства ОАЕ в ОПЕК призначена на 1 травня.

До слова, світові ціни на нафту зросли, бо ринки не побачили реального прогресу у переговорах між США та Іраном. Ціна нафти Brent піднялася до $109,64 за барель. Це приблизно на 1% більше, ніж раніше. Американська нафта WTI також подорожчала – до $97,64 за барель. Експерти пояснюють це просто: ринки очікували, що ситуація між США та Іраном заспокоїться, але цього не сталося.

Читайте також

Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
Вчора, 20:19
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
Макрон заявив, що США, Китай і Росія проти Європи
24 квiтня, 23:27
Санкції для РФ під питанням знову під питанням
Чому Вашингтон раптово пом'якшив санкції проти РФ?
18 квiтня, 15:55
Академік окреслив проблеми економіки РФ
«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації
17 квiтня, 10:00
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
15 квiтня, 13:47
Економіка Росії демонструє системне погіршення
Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка
13 квiтня, 21:10
Кількість похованих росіян просто вражає
«Просто а*ереть! Ни конца, ни края!» Росіянин зафільмував цвинтар «героїв СВО» (відео)
1 квiтня, 14:25
Атака на Україну, масштабний збій у Telegram у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, масштабний збій у Telegram у РФ: головне за ніч
1 квiтня, 05:46
Україна атакує нафтопереробні заводи в Росії
Удари України по РФ: як постраждали виробництво ракет і експорт нафти
31 березня, 11:00

Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати
Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ
Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ

Новини

Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
