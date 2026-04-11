На іспанському острові Ла-Гомера автобус із туристами впав у яр

Внаслідок ДТП 27 людей отримали поранення

На іспанському острові Ла-Гомера, що входить до складу Канарських островів, сталася важка аварія за участю туристичного автобуса. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Транспортний засіб, у якому перебували 27 британських туристів та водій, з'їхав з дороги GM-2 і впав у яр. Внаслідок інциденту загинув 77-річний громадянин Великої Британії, ще 27 людей отримали поранення.

За даними екстрених служб, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Для їхньої евакуації задіяли гелікоптери, якими поранених доправили до лікарні. Туроператор Holiday Property Bond повідомив, що група прямувала до аеропорту для повернення додому, коли сталася трагедія.

Міністерство закордонних справ Великої Британії вже заявило про готовність надати допомогу своїм громадянам та підтримує зв'язок із іспанською владою. Наразі поліція розпочала розслідування, щоб встановити причини аварії. Примітно, що минулого року на цій же ділянці дороги вже траплялася подібна ДТП, у якій загинула жінка та постраждали 10 осіб.

