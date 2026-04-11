На іспанському острові Ла-Гомера автобус із туристами впав у яр

Аліна Самойленко
фото: Reuters

Внаслідок ДТП 27 людей отримали поранення

На іспанському острові Ла-Гомера, що входить до складу Канарських островів, сталася важка аварія за участю туристичного автобуса. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Транспортний засіб, у якому перебували 27 британських туристів та водій, з'їхав з дороги GM-2 і впав у яр. Внаслідок інциденту загинув 77-річний громадянин Великої Британії, ще 27 людей отримали поранення.

За даними екстрених служб, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Для їхньої евакуації задіяли гелікоптери, якими поранених доправили до лікарні. Туроператор Holiday Property Bond повідомив, що група прямувала до аеропорту для повернення додому, коли сталася трагедія.

Міністерство закордонних справ Великої Британії вже заявило про готовність надати допомогу своїм громадянам та підтримує зв'язок із іспанською владою. Наразі поліція розпочала розслідування, щоб встановити причини аварії. Примітно, що минулого року на цій же ділянці дороги вже траплялася подібна ДТП, у якій загинула жінка та постраждали 10 осіб.

Як відомо, у штаті Теннессі (США) внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю шкільного автобуса загинули двоє учнів. Щонайменше семеро постраждалих були доставлені до лікарень, ще 19 осіб доставили до медзакладу, де їх оглянули та згодом виписали. 

За даними дорожньої поліції штату, у ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль Chevrolet Trailblazer та самоскид Департаменту транспорту Теннессі. Водночас попередньо встановлено, що самоскид, ймовірно, не був безпосередньою причиною аварії.

Нагадаємо, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та автобуса. Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського, поблизу зупинки «площа Валерія Марченка», у напрямку житлового масиву Виноградар.

За попередньою інформацією, водій маршрутки врізався в автобус. На місці події працювали медики швидкої допомоги, які оглядали пасажирів.

