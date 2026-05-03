У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського

У ніч проти 3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Його помітили над муніципалітетом Віролахті – це регіон, що має кордон із Ленінградською областю Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони Фінляндії.

Цієї ж ночі українські безпілотники атакували порт Приморськ, що в Ленінградській області Росії, тому дрон, імовірно, міг бути українським.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на неприпустимості того, що українські дрони порушують повітряний простір країни, пише Yle.

Фінський прем’єр заявив, що обговорив із Зеленським це питання під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані, столиці Вірменії.

«Я зазначив, що Фінляндія підтримує Україну і розуміє її необхідність захищатися. Проте неприпустимо, щоб фінський повітряний простір порушувався і щоб дрони залітали в наш повітряний простір», – сказав Орпо.

Він наголосив, що Фінляндія має достовірну інформацію про події вночі. Прем’єр наголосив, що його країна добре підготовлена до захисту від дронів, проте кожен такий інцидент є «серйозною справою».

Орпо вважає, що у майбутньому українці будуть більш обережні, і дрони більше не будуть залітати на територію Фінляндії, якщо говорити про це з владою України.

Тим часом Зеленський запропонував прем’єр-міністру Фінляндії підписати угоду в форматі Drone Deal.

«Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення», – заявивЗеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії. Мешканці кількох міст чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів.

