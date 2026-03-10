Головна Країна Кримінал
На Прикарпатті ухилянт влаштував різанину під час зустрічі з ТЦК

Лариса Голуб
Лариса Голуб
На Прикарпатті ухилянт влаштував різанину під час зустрічі з ТЦК
Правоохоронці нині проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини інциденту
Між сторонами виникла сутичка, під час якої чоловік наніс ножем поранення двом військовослужбовцям

На Прикарпатті між чоловіком та військовослужбовцями Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт. Да такий, що чоловік чоловік під час спілкування поранив ножем військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Повідомляється, що група оповіщення підійшла до перехожого. Замість діалогу – спроба втечі, а коли дистанція скоротилася, зловмисник завдав ножових ударів.

«За попередньою інформацією, чоловік, побачивши військовослужбовців, пришвидшив ходу та зайшов до підвального приміщення одного з житлових будинків, куди за ним попрямували військовослужбовці. У підвалі між сторонами виникла сутичка, під час якої чоловік завдав ножем поранення двом військовослужбовцям», – повідомляє поліція.

Попередньо, медики діагностували у потерпілих легкі тілесні ушкодження. А самого нападника вже ідентифікували.

«Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився місцевий мешканець 1989 року народження. Правоохоронці розшукали його за місцем проживання», – йдеться в повідомленні поліції. 

Під час спілкування з поліцейськими чоловік повідомив, що, за його словами, двоє невідомих осіб наздогнали його на вулиці та завдали тілесних ушкоджень. З цього приводу він також звернувся до поліції із відповідним заявленням.

«Главком» писав, що перед початком заходів оповіщення уповноважений представник ТЦК має попередити громадян про фото- і відеофіксацію. Крім того, він має переконатися в точності встановлених на пристрої дати та часу. Водночас бодікамера військового має бути розміщена на грудях. 

Нагадаємо, обов’язкове використання представниками ТЦК та СП нагрудних бодікамер стартувало з вересня. Це має забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян.

Теги: ухилянти бійка ТЦК війна мобілізація

