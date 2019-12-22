Twitter заблокував 6000 акаунтів у Саудівській Аравії



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Соціальна мережа продовжить перешкоджати проведенню інформаційних кампаній, підтримуваних урядом якоїсь держави

Twitter заблокував 5929 акаунтів, зареєстрованих в Саудівській Аравії, через політичну пропаганду.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Розробники повідомили про те, що проведене ними розслідування показало причетність даних облікових записів до масштабної провладної кампанії, у рамках якої велася «скоординована діяльність» з поширення певної інформації. Згідно з опублікованими даними, багато облікових записів використовували автоматизовані програми для маскування своєї діяльності, додаючи публікації неполітичного характеру», – йдеться в повідомленні.

Twitter вдалося пов’язати здійснення скоординованої діяльності великої кількості облікових записів з маркетинговою компанією Smaat, яка займалася купівлею і управлінням акаунтами від імені своїх клієнтів. На підставі проведеного розслідування Twitter заблокувала всі акаунти компанії Smaat і деяких її керівників. Варто сказати про те, що заблоковані облікові записи були лише частиною більшої мережі з 88 000 акаунтів, які використовувалися для публікацій різного роду матеріалів, що стосуються Саудівської Аравії.

Надалі соціальна мережа продовжить перешкоджати проведенню інформаційних кампаній, підтримуваних урядом якоїсь держави. «Ми будемо продовжувати приймати рішучі заходи проти будь-яких підтримуваних державою інформаційних кампаній, які підривають принципи і політику соціальної мережі», – йдеться в офіційній заяві Twitter.

Нагадаємо, компанії Facebook і Twitter видалили цілу мережу фейкових сторінок на підтримку президента США Дональда Трампа, одна з яких мала 55 млн підписників. Облікові записи «маскувались» під американців із згенерованими штучним інтелектом обличчями для фотографій у профілях.