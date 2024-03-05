Як Україна готує аеродроми до прийому F-16: Ігнат повідомив деталі

У 2012 та 2018 роках літаки F-16 та F-15 вже працювали з українських аеродромів

Через постійні російські обстріли Україна не може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки F-1

Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат уточнив, що через постійні російські обстріли Україна навряд чи може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки F-16, але наразі триває підготовка і адаптація наших летовищ до прийому літаків.

«Підготовка, будівництво, адаптація – це є різні речі. Будувати з нуля інфраструктуру, яка є в провідних країнах, ми зараз навряд чи можемо собі дозволити, тому що йдуть інтенсивні бойові дії. Ворог не дасть зробити якесь будівництво. Ви бачите, що обстріли аеродромів йдуть постійно. В нашому варіанті – це підготовка і адаптація наших летовищ, наших оперативних аеродромів до прийому F-16. І ця підготовка проводиться», – сказав Ігнат.

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Він зазначив, що не може розповісти на якому етапі йде підготовка, але додав, що адаптація аеродромів передбачає мінімальну підготовку злітно-посадкових смуг, аби західні літаки не мали перепон для зльотів та посадок з наших аеродромів.

«У нас багато оперативних аеродромів, але будуть визначені ті, з яких будуть працювати F-16. Так само підготовка місць та стоянок цих літаків має відбуватися, як і зараз відбувається з радянськими літаками, які нас є на озброєнні, шляхом розосередження, маскування», - додав Ігнат.

Речник розповів, що у 2012 та 2018 роках літаки F-16 та F-15 вже працювали з українських аеродромів, які покриті залізобетонними плитами, тому «жодних питань не має бути щодо того зможуть, чи не зможуть злітати літаки з наших аеродромів».

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

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Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Зазначимо, українські пілоти навчаються на F-16 у небі. Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів, що для навчання на літаках F-16 Україна в першу чергу відбирала пілотів, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку.