Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як Україна готує аеродроми до прийому F-16: Ігнат повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Україна готує аеродроми до прийому F-16: Ігнат повідомив деталі
У 2012 та 2018 роках літаки F-16 та F-15 вже працювали з українських аеродромів
фото з відкритих джерел

Через постійні російські обстріли Україна не може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки F-1

Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат уточнив, що через постійні російські обстріли Україна навряд чи може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки F-16, але наразі триває підготовка і адаптація наших летовищ до прийому літаків.

«Підготовка, будівництво, адаптація – це є різні речі. Будувати з нуля інфраструктуру, яка є в провідних країнах, ми зараз навряд чи можемо собі дозволити, тому що йдуть інтенсивні бойові дії. Ворог не дасть зробити якесь будівництво. Ви бачите, що обстріли аеродромів йдуть постійно. В нашому варіанті – це підготовка і адаптація наших летовищ, наших оперативних аеродромів до прийому F-16. І ця підготовка проводиться», – сказав Ігнат.

Він зазначив, що не може розповісти на якому етапі йде підготовка, але додав, що адаптація аеродромів передбачає мінімальну підготовку злітно-посадкових смуг, аби західні літаки не мали перепон для зльотів та посадок з наших аеродромів.

«У нас багато оперативних аеродромів, але будуть визначені ті, з яких будуть працювати F-16. Так само підготовка місць та стоянок цих літаків має відбуватися, як і зараз відбувається з радянськими літаками, які нас є на озброєнні, шляхом розосередження, маскування», - додав Ігнат.

Речник розповів, що у 2012 та 2018 роках літаки F-16 та F-15 вже працювали з українських аеродромів, які покриті залізобетонними плитами, тому «жодних питань не має бути щодо того зможуть, чи не зможуть злітати літаки з наших аеродромів».

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Зазначимо, українські пілоти навчаються на F-16 у небі. Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів, що для навчання на літаках F-16 Україна в першу чергу відбирала пілотів, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку. 

Теги: F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша група пілотів розпочала підготовку в середині жовтня минулого року
Стало відомо, коли перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16
21 лютого, 06:15
Генеральний секретар НАТО не може назвати терміни надання Україні винищувачів
Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16
20 лютого, 23:53
За словами Павлюка, винищувачі з'являться саме тоді, коли Україна готова буде ефективно їх використовувати і обслуговувати
Міноборони пояснило, коли Україна зможе отримати F-16
15 лютого, 15:32

Події в Україні

На Львівщині горіла церква УГКЦ (фото)
На Львівщині горіла церква УГКЦ (фото)
Як Україна готує аеродроми до прийому F-16: Ігнат повідомив деталі
Як Україна готує аеродроми до прийому F-16: Ігнат повідомив деталі
Завдав державі збитків на понад 1,4 млн грн: військовий відповість у суді за продаж пального
Завдав державі збитків на понад 1,4 млн грн: військовий відповість у суді за продаж пального
Як топили «Сергія Котова»: розвідка показала відео знищення корабля
Як топили «Сергія Котова»: розвідка показала відео знищення корабля
СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
На третьому році війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
31K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
16K
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
15K
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
8281
«Щоб русня не підглядала». Влада Запорізької області вдалася до хитрощів на тлі провальних тендерів
6165
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування

Новини

БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Сьогодні, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua