Виверження вулкана в Індонезії: загинули 14 людей

Жителі острова Ява не були попереджені про виверження Семеру

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана Семеру на острові Ява, Індонезія, збільшилася до 14. Понад 30 людей зазнали тяжких травм, інформувало агентство Reuters. Кількість жертв збільшилася і досягла 14 людей, поранення отримали 56 місцевих жителів, у 35 з них тяжкі травми.

Пошукова операція триває. Проте синоптики прогнозують сильні опади в районі вулкана, що може стати на заваді надзвичайникам.

За останніми даними, влада евакуювала 1300 жителів острова.

Як інформує агентство, викиди гарячих хмар диму та попелу вулкана Семеру почалися 1 грудня, але через сильний туман фахівці не змогли правильно оцінити ситуацію та попередити людей.

Внаслідок цього гаряча лавина несподівано накрила острів 4 грудня. Цього ж дня стало відомо про першу жертву виверження.

Щонайменше 13 осіб загинули та тисячі змушені полишити свої домівки через виверження вулкана Семеру в індонезійській провінції Східна Ява. За останніми даними, оприлюдненими владою Індонезії, внаслідок виверження вулкана загинули 13 осіб, травмовані 98.

Нагадаємо, восени сталося виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма. За цей час потоки лави зруйнували понад тисячу будинків і майже 30 кілометрів доріг.