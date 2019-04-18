Військова прокуратура Лівії видала ордер на арешт маршала Хафтара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Командувач Лівійської національної армії маршал Халіф Хафтара

В ордерах на арешт фігурують імена Хафтара і ще шістьох його соратників

Військова прокуратура Лівії видала ордер на арешт маршала Халіфи Хафтара, командувача Лівійської національної армії, що наступає на Тріполі.

Про це в четвер повідомляє «Интерфакс» із посиланням на уряд національної згоди Лівії.

До повідомлення додаються копії ордерів, на яких фігурують імена Хафтара і ще шістьох його соратників.

Військова прокуратура працює під керівництвом уряду національної згоди Лівії, який базується у Тріполі.

Напередодні повідомлялося, що кількість загиблих в Тріполі зросла до 174 людей.

8 квітня воєнно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар на південному заході від Тріполі. Авіаудар був здійснений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

У середу, 17 квітня, передмістя Тріполі накрило масштабними артилерійськими обстрілами

Рада безпеки ООН закликала війська самопроголошеної «Лівійської національної армії» генерала Хафтара припинити наступ. Його силам вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії звільнили летовище.