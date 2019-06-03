Військовий аеродром у Сирії зазнав ракетного обстрілу, є загиблі
За даними сирійських ЗМІ, обстріл був проведений армією Ізраїлю
В результаті обстрілу зруйновано склад аеропорту, загинуло двоє військовослужбовців
В неділю ввечері, 2 червня, військовий аеродром у сирійській провінції Хомс було обстріляно ракетами.
Про це повідомляє Reuters.
За даними сирійської інформаційної агенції Sana, обстріл був проведений армією Ізраїлю.
В результаті обстрілу зруйновано склад аеропорту. Загинуло двоє військовослужбовців сирійської армії.
Напередодні Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.
Також повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.
Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії.