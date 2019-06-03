Військовий аеродром у Сирії зазнав ракетного обстрілу, є загиблі



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За даними сирійських ЗМІ, обстріл був проведений армією Ізраїлю

В результаті обстрілу зруйновано склад аеропорту, загинуло двоє військовослужбовців

В неділю ввечері, 2 червня, військовий аеродром у сирійській провінції Хомс було обстріляно ракетами.

Про це повідомляє Reuters.

За даними сирійської інформаційної агенції Sana, обстріл був проведений армією Ізраїлю.

В результаті обстрілу зруйновано склад аеропорту. Загинуло двоє військовослужбовців сирійської армії.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

Також повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії.