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    У світі

    Військовий аеродром у Сирії зазнав ракетного обстрілу, є загиблі

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    <p>За даними сирійських ЗМІ, обстріл був проведений армією Ізраїлю</p> - Військовий аеродром у Сирії зазнав ракетного обстрілу, є загиблі

    За даними сирійських ЗМІ, обстріл був проведений армією Ізраїлю

    В результаті обстрілу зруйновано склад аеропорту, загинуло двоє військовослужбовців

    В неділю ввечері, 2 червня, військовий аеродром у сирійській провінції Хомс було обстріляно ракетами.

    Про це повідомляє Reuters.

    За даними сирійської інформаційної агенції Sana, обстріл був проведений армією Ізраїлю.

    В результаті обстрілу зруйновано склад аеропорту. Загинуло двоє військовослужбовців сирійської армії.

    Напередодні Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії. 

    Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот.

    Також повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

    Також нагадаємо, що Ізраїль заявив про атаку ППО Сирії

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