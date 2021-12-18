Поїхав на «інавгурацію» до сепаратистів: Молдова засудила дії російського посла

МЗС Молдови розцінює дії російського посла як недружні

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції засудило дії російського посла в Кишиневі Олега Васнецова з приводу його участі в «інавгурації» лідера сепаратистського режиму Вадима Красносельского, передає кореспондент «Главкому».

«У контексті участі посла Російської Федерації в Республіці Молдова Олега Васнецова в так званій «інавгурації» тираспольського лідера нагадуємо, що відбулися так звані «президентські вибори» у Придністровському регіоні є нелегітимними й незаконними», – відмічається у заяві молдовського МЗС.

У відомстві відмітили, що у зв’язку з цим участю російського дипломата Васнецова в таких акціях, Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції розцінює це як недружню дію з боку Російської Федерації.

«Присутність іноземних дипломатів у діяльності, яка може бути використана в пропагандистських цілях, ніколи не зробить позитивного внеску у врегулювання придністровського конфлікту чи розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги», – відмітили в МЗС.

Також додається, що найближчим часом ця позиція буде доведена до посла Російської Федерації.

Відмітимо, 12 грудня, на території окупованого Придністров’я пройшли вибори місцевого лідера, яким був переобраний Вадим Красносельський. У дні голосування Молдова також не дозволила в’їзд на територію республіки восьми російським діячам, що направлялися у Придністров’я.

До слова, стало відомо, як Москва цьогоріч підтримувала режим Придністров’я: подробиці від правозахисників.

Як повідомляв «Главком», оперативна група військ Російської Федерації оголосила про проведення військових навчань на території Придністровʼя.

У листопаді Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я.