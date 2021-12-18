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    Поїхав на «інавгурацію» до сепаратистів: Молдова засудила дії російського посла

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    Посол Росії своїми діями показав підтримку сепаратистам - Поїхав на «інавгурацію» до сепаратистів: Молдова засудила дії російського посла
    Посол Росії своїми діями показав підтримку сепаратистам
    фото з відкритих джерел

    МЗС Молдови розцінює дії російського посла як недружні

    Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції засудило дії російського посла в Кишиневі Олега Васнецова з приводу його участі в «інавгурації» лідера сепаратистського режиму Вадима Красносельского, передає кореспондент «Главкому».

    «У контексті участі посла Російської Федерації в Республіці Молдова Олега Васнецова в так званій «інавгурації» тираспольського лідера нагадуємо, що відбулися так звані «президентські вибори» у Придністровському регіоні є нелегітимними й незаконними», – відмічається у заяві молдовського МЗС.

    У відомстві відмітили, що у зв’язку з цим участю російського дипломата Васнецова в таких акціях, Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції розцінює це як недружню дію з боку Російської Федерації.

    «Присутність іноземних дипломатів у діяльності, яка може бути використана в пропагандистських цілях, ніколи не зробить позитивного внеску у врегулювання придністровського конфлікту чи розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги», – відмітили в МЗС.

    Також додається, що найближчим часом ця позиція буде доведена до посла Російської Федерації.

    Відмітимо, 12 грудня, на території окупованого Придністров’я пройшли вибори місцевого лідера, яким був переобраний Вадим Красносельський. У дні голосування Молдова також не дозволила в’їзд на територію республіки восьми російським діячам, що направлялися у Придністров’я.

    До слова, стало відомо, як Москва цьогоріч підтримувала режим Придністров’я: подробиці від правозахисників.

    Як повідомляв «Главком», оперативна група військ Російської Федерації оголосила про проведення військових навчань на території Придністровʼя.

    У листопаді Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я.

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    Теги: МЗС Росія вибори Молдова сепаратизм
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    Поїхав на «інавгурацію» до сепаратистів: Молдова засудила дії російського посла