Зімбабве перевершило Україну, Венесуелу та Сирію у рейтингу нещасливих країн

Зімбабве зайняло перше місце у щорічному «індексі нещастя», що оцінює країни за їхніми економічними умовами. Ця східноафриканська країна випередила Україну, Венесуелу та Сирію, які страждають від війни, завдяки стрімкій інфляції. Про це розповідає The Telegraph у своєму новому матеріалі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Індекс нещастя складений професором Стівом Ханке, спеціалістом з прикладної економіки в Університеті Джона Гопкінса. Він враховує безробіття (помножене на два), інфляцію та ставки банківського кредитування, виключаючи річну зміну реального ВВП на душу населення.

Рейтинг найнещасніших країн світу. Першу трійку займають Зімбабве, Венесуела, Сирія Фото: telegraph.co.uk

Стів Ханке спостерігає за економічним становищем Зімбабве вже понад 20 років, зокрема з моменту стрімкого зростання інфляції у 2008 році, коли країною правив Роберт Мугабе.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з прогнозами, економічне зростання Зімбабве складе лише 0,9%, що суттєво відрізняється від прогнозу уряду на рівень 6%. Стів Ханке заявив: «Політика Зімбабве призвела до масових страждань».

Інфляція в країні є постійною проблемою від часів Мугабе, включаючи два епізоди гіперінфляції, коли рівень інфляції перевищував 50% на місяць тривалий період.

У минулому році ситуація не покращилася: річна інфляція досягла 243,8%, а відсоток банківських кредитів становив 131,8%.

На вулицях центральної частини столиці Хараре вже відбулися значні зміниження неофіційного обмінного курсу долара США. За останні дні курс зріс з 2800 зімбабвійських доларів до 3500 зімбабвійських доларів за один долар США. У північному передмісті Хараре, що вважається більш заможним районом, курс досягнув позначки 4000 південноафриканських рандів до обіду понеділка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Між тим, у Зімбабве панує недостача доларових банкнот, що викликає серйозні проблеми. Навіть поліцейські та солдати можна бачити, як вони відкрито обмінюють місцеву валюту на долари США, щоб придбати навіть найнеобхідніші речі, наприклад, буханку хліба.

Мешканці країни висловлюють своє обурення ситуацією, зазначаючи, що зімбабвійська готівка є малопоширеною та небажаною, і попереджають про загрозу того, що вона стане цілком недоступною. На вулицях Зімбабве широко поширені неформальні пункти обміну, де люди намагаються обміняти свою місцеву валюту на долари США.

Помітно, що економічна політика Зімбабве призвела до серйозних страждань населення. Уряд країни повинен знайти шляхи вирішення економічних проблем та запровадження стабільності, щоб забезпечити покращення умов життя громадян. Ситуація в Зімбабве відображає необхідність належного економічного управління та реформ для забезпечення стабільного розвитку країни.