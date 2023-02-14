Молдова пояснила, чому сьогодні закривала повітряний простір

Управління жодним словом не обмовилось, що повітряний об’єкт може бути пов’язаний із Росією

Причиною тимчасового закриття повітряного простору Молдови став невідомий літальний апарат, схожий на метеозонд. Про це повідомило Управління цивільної авіації Молдови (AAC).

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При цьому, управління жодним словом не обмовилось, що цей об’єкт може бути пов’язаний із Росією.

«Близько 12:30 міністерство оборони отримало інформацію про те, що в повітряному просторі Республіки Молдова в районі Сорок було виявлено невстановлений невеликий об'єкт, схожий на метеорологічну повітряну кулю. Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об'єкта і траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян міжвідомча комісія з використання повітряного простору о 13:24 ухвалила рішення про тимчасове закриття повітряного простору», – сказано у повідомленні.

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Після перевірки інформації та з метою забезпечення відсутності загрози безпеці громадян, за пропозицією міністерства оборони повітряний простір було знову відкрито о 14:46.

«Національні органи влади діяли суворо відповідно до конкретних процедур, що застосовуються до подібних ситуацій. Наразі польоти здійснюються безпечно та надійно», – йдеться у поясненні.

До слова, 10 лютого російська ракета перетнула повітряний простір Молдови і Румунії. Румунія це заперечила, Молдова сказала, що ворожа ціль пролетіла над окупованим Придністров’ям.

Сьогодні також повітряному просторі Румунії було зафіксовано аеростат.

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Також повідомлялося, що у небі над Україною сьогодні літали російські повітряні кулі з відбивачами.