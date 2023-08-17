Влада Нью-Йорка заборонила ТікТок на державних пристроях: у чому причина

Агентства Нью-Йорка зобов’язані упродовж 30 днів видалити додаток та відповідний веб-сайт на пристроях і мережах, що належать місту

Нью-Йорк приєднався до списку міст і штатів США, які заборонили використання TikTok на державних пристроях, посилаючись на проблеми з безпекою. Ця дія була прийнята відповідно до подібних обмежень, які були введені в інших місцях. Про це повідомляє Rеuters.

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TikTok, яким користуються понад 150 мільйонів американців, належить китайському технологічному гіганту ByteDance. Останнім часом додаток стикається зі зростаючим тиском з боку законодавців США, які висловлюють занепокоєння щодо можливого впливу китайського уряду.

В заяві адміністрації мера Нью-Йорка Еріка Адамса йдеться: «TikTok створює загрозу для безпеки технічних мереж міста».

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Агентства Нью-Йорка зобов’язані упродовж 30 днів видалити додаток та відповідний веб-сайт на пристроях і мережах, що належать місту. Крім того, штат Нью-Йорк вже встановив заборону на використання TikTok на державних мобільних пристроях.

Нагадаємо, штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку.

Заборона має набути чинності 1 січня – TikTok не зможе працювати на території Монтани, а магазини застосунків, такі як Apple App Store і Google Play Store, не дозволятимуть завантажувати його в штаті.

Також Північноатлантичний альянс офіційно заборонив співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, посилаючись на міркування безпеки.

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Раніше повідомлялося, що Європейська рада із захисту даних заявила, що вирішила оштрафувати китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей у Європейському Союзі. Очікується, що штраф випишуть протягом наступних чотирьох тижнів

До слова, Повітряні сили Збройних сил України завели сторінку на китайській платформі TikTok.