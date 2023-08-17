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Влада Нью-Йорка заборонила ТікТок на державних пристроях: у чому причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Влада Нью-Йорка заборонила ТікТок на державних пристроях: у чому причина
фото з відкритих джерел

Агентства Нью-Йорка зобов’язані упродовж 30 днів видалити додаток та відповідний веб-сайт на пристроях і мережах, що належать місту

Нью-Йорк приєднався до списку міст і штатів США, які заборонили використання TikTok на державних пристроях, посилаючись на проблеми з безпекою. Ця дія була прийнята відповідно до подібних обмежень, які були введені в інших місцях. Про це повідомляє Rеuters.

TikTok, яким користуються понад 150 мільйонів американців, належить китайському технологічному гіганту ByteDance. Останнім часом додаток стикається зі зростаючим тиском з боку законодавців США, які висловлюють занепокоєння щодо можливого впливу китайського уряду.

В заяві адміністрації мера Нью-Йорка Еріка Адамса йдеться: «TikTok створює загрозу для безпеки технічних мереж міста».

Агентства Нью-Йорка зобов’язані упродовж 30 днів видалити додаток та відповідний веб-сайт на пристроях і мережах, що належать місту. Крім того, штат Нью-Йорк вже встановив заборону на використання TikTok на державних мобільних пристроях.

Нагадаємо, штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку.

Заборона має набути чинності 1 січня – TikTok не зможе працювати на території Монтани, а магазини застосунків, такі як Apple App Store і Google Play Store, не дозволятимуть завантажувати його в штаті.

Також Північноатлантичний альянс офіційно заборонив співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, посилаючись на міркування безпеки.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада із захисту даних заявила, що вирішила оштрафувати китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей у Європейському Союзі. Очікується, що штраф випишуть протягом наступних чотирьох тижнів

До слова, Повітряні сили Збройних сил України завели сторінку на китайській платформі TikTok.

Теги: TikTok безпека Нью-Йорк Китай

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