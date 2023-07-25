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Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів
фото: glavcom.ua

За даними джерел «Главкома», підозру отримав літній чоловік, який є головою ОСББ

Сьогодні, 25 липня, правоохоронці проводять обшуки у харківській оселі колишнього народного депутат Євгена Мураєва. За даними джерел «Главкома», підозру Мураєва отримав літній чоловік, який є головою ОСББ. 

Під час обшуків правоохоронці виявили у помешкані зрадника російські рублі, зброю, літературу пропагандистського спрямування та герб країни-агресорки, а також інші матеріали.

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Як раніше повідомляв «Главком», колишньому народному депутату Євгенію Мураєву повідомлено про підозру в державній зраді. Він використовував телеканал «Наш» для поширення російської пропаганди в Україні.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Як зазначили в СБУ, насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Правоохоронці додають, що після експертиз зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності екснардепа проти державної безпеки України. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. За скоєне Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

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Теги: Будапешт санкції Румунія безпека

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