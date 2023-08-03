Кулеба назвав ключове завдання українського посла в Китаї

Дії Рябікіна мають бути спрямовані на те, щоб «китайський хаймарс» не приїхав у Росію

Задача посла Рябікіна полягає в «побудові мостів із системою влади» Китаю

Задачею новопризначеного посла України в КНР Павла Рябікіна є побудова мостів із системою влади Китаю, яку з нашою країною фундаментально обʼєднує принцип територіальної цілісності. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі кореспонденту Укрінформу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одне із завдань Павла Рябікіна полягає не в тому, щоб в Україну приїхав «китайський хаймарс», а в тому, щоб «китайський хаймарс» не приїхав у Росію», – сказав міністр.

Кулеба пояснив, що Китай має свою стратегію відносин з Україною і бачить нашу державу незалежною й економічно привабливою. У тій моделі, яку бачить Росія, немає незалежної, економічно привабливої України, акцентував глава МЗС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас є розбіжності в оцінках тих чи інших елементів… Це питання дипломатії. Але фундаментально нас обʼєднує обопільне бачення відносин і принцип територіальної цілісності», – наголосив дипломат.

Очільник української дипломатії в цьому контексті зауважив, що задача посла Рябікіна полягає в «побудові мостів із системою влади» Китаю.

«Між 24 лютого минулого і цього року минув рік війни, а в нас звʼязок із Китаєм тримався на двох мостах – це спілкування з міністром закордонних справ Китаю і спілкування Президента з лідером Сі. Потім зʼявився ще один місток: приїхав спецпредставник. Тобто задача Рябікіна в тому, щоб у нас були тисячі мостів спілкування з Китаєм», – сказав Кулеба.

Зазначимо, 26 квітня цього року президент Володимир Зеленський призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна послом України в Китайській Народній Республіці. Призначення відбулося після розмови лідерів України та Китаю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Павло Рябікін із листопада 2021 року до 20 березня цього року обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. До того з листопада 2020 року очолював ДМСУ, раніше – був гендиректором міжнародного аеропорту «Бориспіль», народним депутатом, заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступником міністра транспорту та зв'язку, послом України в Данії.

Нагадаємо, Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в Україні й може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

До слова, влада країни-агресора вкотре не виконала своїх обіцянок. Безвізовий режим для туристів між Росією та Китаєм, про який голосно заявляли у Мінекономрозвитку РФ, станом на 1 серпня так і не запрацював, а від російських туристів продовжують вимагати візи.