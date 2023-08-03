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Кулеба назвав ключове завдання українського посла в Китаї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба назвав ключове завдання українського посла в Китаї
Дії Рябікіна мають бути спрямовані на те, щоб «китайський хаймарс» не приїхав у Росію
фото з відкритих джерел

Задача посла Рябікіна полягає в «побудові мостів із системою влади» Китаю

Задачею новопризначеного посла України в КНР Павла Рябікіна є побудова мостів із системою влади Китаю, яку з нашою країною фундаментально обʼєднує принцип територіальної цілісності. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Одне із завдань Павла Рябікіна полягає не в тому, щоб в Україну приїхав «китайський хаймарс», а в тому, щоб «китайський хаймарс» не приїхав у Росію», – сказав міністр.

Кулеба пояснив, що Китай має свою стратегію відносин з Україною і бачить нашу державу незалежною й економічно привабливою. У тій моделі, яку бачить Росія, немає незалежної, економічно привабливої України, акцентував глава МЗС.

«У нас є розбіжності в оцінках тих чи інших елементів… Це питання дипломатії. Але фундаментально нас обʼєднує обопільне бачення відносин і принцип територіальної цілісності», – наголосив дипломат.

Очільник української дипломатії в цьому контексті зауважив, що задача посла Рябікіна полягає в «побудові мостів із системою влади» Китаю.

«Між 24 лютого минулого і цього року минув рік війни, а в нас звʼязок із Китаєм тримався на двох мостах – це спілкування з міністром закордонних справ Китаю і спілкування Президента з лідером Сі. Потім зʼявився ще один місток: приїхав спецпредставник. Тобто задача Рябікіна в тому, щоб у нас були тисячі мостів спілкування з Китаєм», – сказав Кулеба.

Зазначимо, 26 квітня цього року президент Володимир Зеленський призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна послом України в Китайській Народній Республіці. Призначення відбулося після розмови лідерів України та Китаю.

Павло Рябікін із листопада 2021 року до 20 березня цього року обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. До того з листопада 2020 року очолював ДМСУ, раніше – був гендиректором міжнародного аеропорту «Бориспіль», народним депутатом, заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступником міністра транспорту та зв'язку, послом України в Данії.

Нагадаємо, Китай, ймовірно, змінює риторику щодо війни в Україні й може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

До слова, влада країни-агресора вкотре не виконала своїх обіцянок. Безвізовий режим для туристів між Росією та Китаєм, про який голосно заявляли у Мінекономрозвитку РФ, станом на 1 серпня так і не запрацював, а від російських туристів продовжують вимагати візи.

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Теги: Дмитро Кулеба Китай посол дипломатія росія

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