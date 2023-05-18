Перший штат США повністю заборонив TikTok

Заборона має набути чинності 1 січня – TikTok не зможе працювати на території Монтани

Штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку. Про це повідомив губернатор штату Монтана Грег Джіанфорте.

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«Щоб захистити особисті дані жителів Монтани від Комуністичної партії Китаю, я заборонив TikTok», – написав губернатор.

Так, Монтана стала першим штатом США, який повністю заборонив використання застосунку.

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Заборона має набути чинності 1 січня – TikTok не зможе працювати на території Монтани, а магазини застосунків, такі як Apple App Store і Google Play Store, не дозволятимуть завантажувати його в штаті.



За порушення закону можуть загрожувати штрафи в розмірі до 10 тисяч доларів на день. Однак штрафні санкції не застосовуватимуться до користувачів.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс офіційно заборонив співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, посилаючись на міркування безпеки.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших у Європі виробників боєприпасів зіткнувся з перешкодою на шляху до запланованого розширення свого найбільшого заводу. Причиною стали відео TikTok.

До слова, в Україні зараз не планують забороняти TikTok, у тому числі на смартфонах чиновників.