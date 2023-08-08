ISW: саміт у Джидді вказує на тріщину у відносинах Китаю та РФ

Мрії Кремля про «безмежне партнерство» з Пекіном не відповідають дійсності

Саміт у Джидді в Саудівській Аравії, що відбувся 5-6 серпня, показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою в питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як повідомило видання Financial Times, китайські представники на зустрічі були «конструктивними» і «прагнули показати, що Китай – це не Росія». Також Financial Times процитувала одного європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що «проста присутність Китаю свідчить про те, що Росія дедалі більше ізольована». Крім того, китайська делегація висловила готовність взяти участь у наступній подібній зустрічі, формат якої, ймовірно, також виключатиме Росію.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Росія відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії) і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення дії російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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На думку аналітиків, ці звіти про переговори в Саудівській Аравії та інсайдерські звинувачення, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України та що відносини Москви й Пекіна не є «безмежним партнерством», як того хоче Кремль.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

До слова, в межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.

Як повідомлялося, у МЗС РФ розкритикували саміт у Саудівській Аравії, який відбувся 5-6 серпня. Відомству країни-агресорки не сподобалися намагання його учасників знайти варіанти мирного врегулювання війни в Україні.

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Між тим, міністр закордонних справ Китаю Ван І учора, після саміту в Саудівській Аравії, поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим. Він запевнив співрозмовника, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки прагне знайти шлях до політичного врегулювання війни.