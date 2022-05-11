Воєнний стан в Росії? Кремль зробив офіційну заяву

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує запроваджувати військовий стан, а війна, на його думку, триває за планом

Росія поки що не планує запроваджувати воєнний стан навіть у прикордонних з Україною регіонах

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що планів щодо запровадження воєнного стану через провал російсько-української війни у Володимира Путіна немає. Про це пише видання РІА «Новості».

Воєнний стан не будуть запроваджувати навіть у окремих (прикордонних з Україною) регіонів РФ.

Також Пєсков не став визнавати проблеми російського окупаційного контингенту на території України.

«Ми пропонуємо орієнтуватися на заяви президента, який повторював і зовсім недавно підтвердив, що спеціальна військова операція розвивається за планом», – так коротко прокоментував Пєсков ситуацію на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо, учора, 10 травня, американська розвідка заявила, що має інформацію про рішення Володимира Путіна запровадити воєнний стан в Росії та розпочати війну на території окупованої частини Молдови, яку в РФ називають Придністров’ям.

Також експерти та розвідка очікували від Путіна оголошення війни Україні чи принаймні загальної мобілізації, але жодних заяв щодо цього хазяїн Кремля під час свого виступу 9 травня не зробив. Натомість російські правозахисники розповідають про те, що військкомати почали масово викликати резервістів – нібито для перевірки і уточнення даних.

Раніше про можливість воєнного стану в Росії 4 березня говорив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Тоді такий крок пояснювався бажанням Путіна придушити антивоєнні протести, які розпочалися по усій території Росії.