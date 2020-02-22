У США звинуватили Росію у нагнітанні паніки довкола коронавірусу
Пов'язані з РФ акаунти у Twitter, Facebook та Instagram поширюють дезінформацію про вірус Covid-19
У США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.
Про це повідомляє AFP.
«Тисячі облікових записів у соціальних медіа, пов’язані з РФ, розпочали скоординовані зусилля з поширення паніки щодо нового коронавірусу, ускладнюючи глобальні зусилля у боротьбі з епідемією», - повідомляють американські посадовці.
Як зазначають, пов'язані з РФ акаунти у Twitter, Facebook та Instagram поширюють дезінформацію про вірус Covid-19, спрямовану проти влади США. Це очевидна спроба завдати шкоди іміджу США у світі.
«Мета РФ - посіяти розбрат та підірвати американські інституції та суспільство зсередини, в тому числі за допомогою прихованих піар-кампаній», - заявив заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.
Відзначається, що фейки створюються англійською, французькою, іспанською, італійською та німецькою мовами, а серед поширюваної росіянами дезінформації - ідея про те, що вірус було створено у США для «ведення економічної війни з Китаєм».
Один з меседжів цієї дезінформаційної кампанії Москви - що Covid-19 нібито є «біологічною зброєю, розробленою ЦРУ».
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.
Також в Ухані жінка без симптомів коронавірусу заразила п’ятьох родичів.