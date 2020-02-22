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    У світі

    У США звинуватили Росію у нагнітанні паніки довкола коронавірусу

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    Один з меседжів дезінформаційної кампанії Москви - що Covid-19 нібито є &laquo;біологічною зброєю, розробленою ЦРУ&raquo; - У США звинуватили Росію у нагнітанні паніки довкола коронавірусу
    Один з меседжів дезінформаційної кампанії Москви - що Covid-19 нібито є «біологічною зброєю, розробленою ЦРУ»

    Пов'язані з РФ акаунти у Twitter, Facebook та Instagram поширюють дезінформацію про вірус Covid-19

    У США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

    Про це повідомляє AFP.

    «Тисячі облікових записів у соціальних медіа, пов’язані з РФ, розпочали скоординовані зусилля з поширення паніки щодо нового коронавірусу, ускладнюючи глобальні зусилля у боротьбі з епідемією», - повідомляють американські посадовці.

    Як зазначають, пов'язані з РФ акаунти у Twitter, Facebook та Instagram поширюють дезінформацію про вірус Covid-19, спрямовану проти влади США. Це очевидна спроба завдати шкоди іміджу США у світі.

    «Мета РФ - посіяти розбрат та підірвати американські інституції та суспільство зсередини, в тому числі за допомогою прихованих піар-кампаній», - заявив заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

    Відзначається, що фейки створюються англійською, французькою, іспанською, італійською та німецькою мовами, а серед поширюваної росіянами дезінформації - ідея про те, що вірус було створено у США для «ведення економічної війни з Китаєм».

    Один з меседжів цієї дезінформаційної кампанії Москви - що Covid-19 нібито є «біологічною зброєю, розробленою ЦРУ».

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.

    Також в Ухані жінка без симптомів коронавірусу заразила п’ятьох родичів.

    Росія США ЦРУ інтернет Twitter соціальні мережі Instagram вірус дезінформація
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