Вперше в історії Франції: Саркозі звинуватили в участі у «злочинній групі»



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Колишній президент Франції Ніколя Саркозі

Правоохоронні органи вважають, що виборчу кампанію Саркозі міг фінансувати Муаммар Каддафі

У Франції експрезидента країни Ніколя Саркозі звинуватили в участі у «злочинній групі». Йдеться про підозру у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії в 2007 році.

Про це в п'ятницю, 16 жовтня, повідомляє Bfmtv з посиланням на Національну фінансову прокуратуру.

Відзначається, що це перший випадок, коли подібні звинувачення висуваються проти колишнього президента Французької Республіки.

Перед цим Саркозі чотири дні спілкувався з антикорупційними суддями.

Правоохоронні органи вважають, що виборчу кампанію міг фінансувати Муаммар Каддафі. Тому після закінчення терміну повноважень Саркозі на президентській посаді в 2012 році почали прослуховування його телефонних розмов.

Слідство зацікавилося передачею коштів через одного з давніх соратників Саркозі – Тьєррі Гобера. Проти нього звинувачення в участі в злочинному угрупованні висунули в січні цього року. Слідство підозрює, що ці перекази могли використовуватися для фінансування кампанії Саркозі.

Ніколя Саркозі відреагував постом у соцмережах, у якому продовжує наполягати на своїй невинуватості.

«Я відповів на всі поставлені питання, жодного разу не утруднившись з відповіддю, і тепер мою невинуватість знову ставлять під сумнів рішенням, яке доповнюється нікчемними доказами непрозорого фінансування», – заявив Саркозі.

Це вже четверта справа стосовно Ніколя Саркозі. Також між 23 листопада і 10 грудня має відбутися суд щодо звинуваченню в корупції у справі про «підслуховування», а між 17 березня і 15 квітня 2021 року – про нелегальне фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені.