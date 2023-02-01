Вперше за 50 тисяч років. Сьогодні повз Землю пролетить рідкісна комета (фото)

ZTF має зелений відтінок, хоча спостерігачі можуть не помітити цього неозброєним оком

Комета наблизиться до нашої планети на відстань 42 млн км

Зелена комета під назвою ZTF сьогодні наблизиться до Землі вперше з часів льодовикового періоду. Про це повідомляє Science Alert.

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Зазначається, що комета наблизиться до нашої планети на відстань 42 млн км 1 лютого, що становить приблизно третину відстані між Землею і Сонцем.

Зелена комета, яка востаннє проходила через внутрішню Сонячну систему близько 50 тисяч років тому, буде найяскравішою в цей час.

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ZTF має зелений відтінок, хоча спостерігачі можуть не помітити цього неозброєним оком. Секрет зеленого світіння комети полягає в молекулі, яка називається двоатомним вуглецем.

Раніше повідомлялося, що запущений NASA космічний апарат Dart, який навмисно врізався в астероїд «Діморфос», зумів змінити його траєкторію руху. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.